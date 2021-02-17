Diyarbakır’da aniden bastıran lapa lapa kar görsel şölen oluşturdu

Mutasyonlu virüs hangi illerde var? Mutasyonlu virüs hangi illerde var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da aniden bastıran ve lapa lapa etkili olan kar yağışı, görsel şölen oluşturdu.

Diyarbakır’da aniden bastıran ve lapa lapa yağan kar, bir anda etrafı beyaza bürüdü. Lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde, sokaklar ve araçların üzeri karla kaplanırken, bazı vatandaşlar bu unutulmaz anı balkon ve pencerelerinden izledi.

Yoğun kar yağışı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan sokaklarda görsel şölen oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.