Evleri yandığı için kış ortasında mağdur olan aileye Başkan Beyoğlu sahip çıktı

Kiracı olarak oturdukları evin yangında kullanılamaz hale gelmesi üzerine kış ortasında büyük mağduriyet yaşayan Kaya ailesine AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu sahip çıktı.

Bağlar ilçesi Fatih Mahallesinde ikamet eden Kaya ailesinin kiracı olduğu ev geçtiğimiz günlerde çıkan yangın nedeniyle küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Yangında olarak kurtulan 2’si küçük çocuk olmak üzere 4 kişilik aile kış ortasında ortada kaldı. Kaya ailesi bu mağduriyeti yaşarken, iddiaya göre ev sahibi evin onarım ve bakımının da aile tarafından yapılmasını istedi. Kalıcı geliri olmayan aile geçici olarak Birtane Kaya’nın babasının evine yerleşti. Çaresiz oldukları bu dönemde ailenin yardımına Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu koştu.



''Yalnız değilsiniz'' diyerek ihtiyaçlarını karşıladı

Göreve geldiği tarihten bu yana ilçede binlerce mağdur ve ihtiyaç sahibi aileye destek sağlamasıyla dikkat çeken Beyoğlu, aileyi ziyaret ederek önce geçmiş olsun dileğinde bulunup moral ve teselli verdi, ardında da ailenin ihtiyaçlarını karşılayarak yaralarını sardı. ''Size mazlumların sesi ve umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdim. Yalnız ve sahipsiz değilsiniz'' diyerek aileye nakdi ve ayni destek sağlayan Beyoğlu, çocukların giyim ihtiyaçlarının da yine kendileri tarafından karşılanacağını bildirdi. Beyoğlu, aileye kalıcı gelir sağlanması için de diğer kurumlar aracılığıyla yardımcı olacağını dile getirdi.



''Hızır gibi imdadımıza yetişti''

Büyük bir mağduriyet yaşadıklarını belirten Birtane Kaya, ''Evimizde hiçbir şey kalmadı. Bunlar yetmezmiş gibi ev sahibimiz evi bizim onarmamızı istiyor. Biz nasıl yapalım? Eşim bir hafta sonra askere gidecek, hiçbir gelirimiz yok. Böyle bir ortamda Hızır gibi imdadımıza yetişen Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu’na ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah kendisinden razı olsun. Bizi çok mutlu etti'' dedi.

Başkan Beyoğlu’nun sağladığı destekler ve aileyi ziyaret ederek ortaya koyduğu insani ve vicdani yaklaşım mahalledeki diğer vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Beyoğlu, kendisini bekleyen çocuklarla resim çekerek mahalleden ayrıldı.

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