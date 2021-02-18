Diyarbakır güne beyaz örtüyle uyandı

Diyarbakır'da dün gece aniden bastıran yoğun kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak devam etti. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, tarihi surların etrafı beyaza büründü. Bazı uçak seferlerinde ise rötar yaşandı.

Diyarbakır'da dün gece saatlerinden itibaren aniden bastıran kar yağışı şehri bir anda beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sebebi ile hayat durma noktasına gelirken, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi yer alan tarihi surların etrafındaki parklar beyaza büründü. Beyaza bürünen parklarda bazı vatandaşlar çocukları ile birlikte öz çekim yaparak anı ölümsüzleştirdi.



Uçak seferlerinde aksama yaşandı

Kar yağışı nedeni ile uçak seferlerinde rötar yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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