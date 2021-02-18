Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 258 bin kök kenevir ve 1 ton 734 kilo uyuşturucu ele geçirildi Uyuşturucuların sahiplerine yönelik 10 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen narkoterör Tırpan operasyonunun 3’üncü dalgasında 1 milyon 258 bin 500 kök kenevir ve 1 ton 734 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuların sahiplerinin yakalanmasına yönelik 10 adrese düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Narkoterör Tırpan operasyonunun üçüncü dalgası 16 Şubat'ta Lice ilçesi Yalaza, Bağlan ve Çavundur mahallelerinde icra edildi. 11 ara yakalamada ele geçirilen 1 milyon 258 bin 500 kök kenevir ve 1 ton 734 kilogram esrarın sahibi olan şüphelilerin yakalanması amacıyla 10 ayrı adreste yapılan arama sonucu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ayrıca 256 kilogram esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılında icra edilen narkoterör operasyonlarında, yaklaşık 100 milyon kök kenevir imha edilirken, 55 ton 152 kilogram esrar ele geçirildi. Narkoterör Tırpan1 operasyonunda, Diyarbakır merkezi ile Lice ve Hani ilçelerinde 42 ayrı adreste yapılan arama neticesinde yakalanan 31 şüpheliden 19’u tutuklanmış, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Yakalanan şüphelilerin 2020 yılında, 21 olayda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök kenevir, 2 ton 407 kilogram esrar ve 337 kilogram skunk maddesinin sahibi oldukları ve ticaretini yaptıkları aylar süren çalışmalar sonucu ortaya konulmuştu.

Narko terör Tırpan operasyonunun ikinci dalgası 7 Şubat'ta Diyarbakır ve Lice ilçe merkezi ile Lice ilçesi Duru, Kıralan, Karahasan, Dernek ve Daralan mahallelerinde icra edilmişti. Tırpan2 operasyonunda 15 ara yakalamada ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök kenevir ve 2 ton 920 kilogram esrar maddesinin sahibi olan şüphelilerin yakalanması amacıyla 26 ayrı adreste yapılan arama sonucu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan aramada ayrıca 2 kilo 200 gram toz esrar, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 137 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet hassas terazi de ele geçirilmişti.

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