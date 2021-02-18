Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 258 bin kök kenevir ve 1 ton 734 kilo uyuşturucu ele geçirildi Uyuşturucuların sahiplerine yönelik 10 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 258 bin kök kenevir ve 1 ton 734 kilo uyuşturucu ele geçirildi Uyuşturucuların sahiplerine yönelik 10 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

İHA

Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 258 bin kök kenevir ve 1 ton 734 kilo uyuşturucu ele geçirildi Uyuşturucuların sahiplerine yönelik 10 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen narkoterör Tırpan operasyonunun 3’üncü dalgasında 1 milyon 258 bin 500 kök kenevir ve 1 ton 734 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuların sahiplerinin yakalanmasına yönelik 10 adrese düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Narkoterör Tırpan operasyonunun üçüncü dalgası 16 Şubat'ta Lice ilçesi Yalaza, Bağlan ve Çavundur mahallelerinde icra edildi. 11 ara yakalamada ele geçirilen 1 milyon 258 bin 500 kök kenevir ve 1 ton 734 kilogram esrarın sahibi olan şüphelilerin yakalanması amacıyla 10 ayrı adreste yapılan arama sonucu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ayrıca 256 kilogram esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılında icra edilen narkoterör operasyonlarında, yaklaşık 100 milyon kök kenevir imha edilirken, 55 ton 152 kilogram esrar ele geçirildi. Narkoterör Tırpan1 operasyonunda, Diyarbakır merkezi ile Lice ve Hani ilçelerinde 42 ayrı adreste yapılan arama neticesinde yakalanan 31 şüpheliden 19’u tutuklanmış, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Yakalanan şüphelilerin 2020 yılında, 21 olayda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök kenevir, 2 ton 407 kilogram esrar ve 337 kilogram skunk maddesinin sahibi oldukları ve ticaretini yaptıkları aylar süren çalışmalar sonucu ortaya konulmuştu.
Narko terör Tırpan operasyonunun ikinci dalgası 7 Şubat'ta Diyarbakır ve Lice ilçe merkezi ile Lice ilçesi Duru, Kıralan, Karahasan, Dernek ve Daralan mahallelerinde icra edilmişti. Tırpan2 operasyonunda 15 ara yakalamada ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök kenevir ve 2 ton 920 kilogram esrar maddesinin sahibi olan şüphelilerin yakalanması amacıyla 26 ayrı adreste yapılan arama sonucu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan aramada ayrıca 2 kilo 200 gram toz esrar, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 137 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet hassas terazi de ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Karaloğlu Dicle'de değerlendirme toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu Dicle'de değerlendirme toplantısına ...
Yenişehir’de kar temizliği
YEREL HABERLER Yenişehir’de kar temizliği
Gülistan cinayetinde azmettirici baba, 'PKK üyeliği' suçundan aranıyormuş
YEREL HABERLER Gülistan cinayetinde azmettirici baba, 'PKK üyeliği' ...
Asker olmak isterken 8 yaşında kaçırılan ağabeyi için evlat nöbetine katıldı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Asker olmak isterken 8 yaşında kaçırılan ağabeyi için ...
Kayapınar’da karla mücadele seferberliği
YEREL HABERLER Kayapınar’da karla mücadele seferberliği
Sur Belediyesinden karla mücadele çalışmaları
YEREL HABERLER Sur Belediyesinden karla mücadele çalışmaları
Sur Belediyesinden 2 bin çocuğa kışlık giysi yardımı
YEREL HABERLER Sur Belediyesinden 2 bin çocuğa kışlık giysi yardımı
HDP önündeki evlat nöbeti eylemi, kararlılıkla sürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbeti eylemi, kararlılıkla ...
Askerlik hayali kuruyordu, 8 yaşında PKK'lılar tarafından dağa kaçırıldı HDP önündeki evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı
YEREL HABERLER Askerlik hayali kuruyordu, 8 yaşında PKK'lılar ...
8 yaşında kaçırılan ağabeyi için evlat nöbetine katıldı (1)
YEREL HABERLER 8 yaşında kaçırılan ağabeyi için evlat nöbetine ...
Diyarbakır'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameralarda
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı ...
Diyarbakır güne beyaz örtüyle uyandı
YEREL HABERLER Diyarbakır güne beyaz örtüyle uyandı
Diyarbakır beyaz örtüyle kaplandı, Bağlar Belediyesi geceden sahaya indi
YEREL HABERLER Diyarbakır beyaz örtüyle kaplandı, Bağlar Belediyesi ...
Tele takılan kumruyu itfaiyeciler kurtardı
YEREL HABERLER Tele takılan kumruyu itfaiyeciler kurtardı
Evleri yandığı için kış ortasında mağdur olan aileye Başkan Beyoğlu sahip çıktı
YEREL HABERLER Evleri yandığı için kış ortasında mağdur olan aileye ...
Pantolonunu indirip, sağlık çalışanlarına küfretti; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Pantolonunu indirip, sağlık çalışanlarına küfretti; o ...
Diyarbakır’da aniden bastıran lapa lapa kar görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da aniden bastıran lapa lapa kar görsel ...
Yenişehir Belediyesi çöp konteynırı üretiminde sonra kedi evi yapmaya başladı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi çöp konteynırı üretiminde sonra ...
Diyarbekirspor liderliğini sürdürdü
YEREL HABERLER Diyarbekirspor liderliğini sürdürdü
Ergani Belediye Başkan Vekili Abdüsselam Öztürk, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Ergani Belediye Başkan Vekili Abdüsselam Öztürk, İlçe ...
Silvan'da ATM önlerinde büyük tehlike
YEREL HABERLER Silvan'da ATM önlerinde büyük tehlike
Evlat nöbetindeki baba: Şehit aileleri, eylemlerine devam edecek
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Şehit aileleri, eylemlerine ...
Ailelerden devletin 13 vatandaşı şehit ettiği iddiasına sert tepki Aileler: "PKK şehitlerimizi tek kurşunla katletti" "Bizim devletimiz onlar gibi katil değil"
YEREL HABERLER Ailelerden devletin 13 vatandaşı şehit ettiği ...
Medeniyet dilleri atölyesine kayıtlar başlıyor
YEREL HABERLER Medeniyet dilleri atölyesine kayıtlar başlıyor