Diyarbakır'da 'Narko-Terör Tırpan-3' operasyonu: 5 gözaltı

DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, daha önce ele geçirilen 1 milyon 258 bin 500 kök Hint keneviri ve 1 ton 734 kilo esrarla ilgili şüphelilerin yakalanması için jandarmanın Lice ilçesi kırsalında 10 adrese düzenlediği eş zamanlı 'Narko-Terör Tırpan-3' operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 256 kilo esrar ve 2 tüfek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca 2020 yılında gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında, Lice ilçesi kırsal Yalaza, Bağlan ve Çavundur mahallelerindeki 11 olayda ele geçirilen 1 milyon 258 bin 500 kök Hint keneviri ile 1 ton 734 kilo esrarla ilgili çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda uyuşturucular ile ilgili şüphelilerin bulunduğu 10 adres belirlendi. Adreslere düzenlenen eş zamanlı 'Narko-Terör Tırpan-3' operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 256 kilo esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır
2021-02-18 15:42:21
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