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Oturduğu sitenin önünde karşılaştığı husumetlisini tabancayla başından vurdu

DHA

Oturduğu sitenin önünde karşılaştığı husumetlisini tabancayla başından vurdu


Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, R.T., oturduğu sitenin önünde karşılaştığı husumetlisi Mehmet Tufan Çolak'ı (31) tabancayla başından vurdu. R.T. olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Çolak´ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre R.T., husumetlisi, Mehmet Tufan Çolak ile oturduğu sitenin önünde karşılaşınca üzerindeki tabancayı çıkararak, ateş etti. Çolak başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kalırken, R.T. ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çolak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Başından yaralanan Çolak´ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis, hastane ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. R.T.´nin yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN
2021-02-18 23:29:16

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