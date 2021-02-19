Silvan kara teslim oldu

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Silvan ilçesinin kırsal bölgelerinde dün başlayan kar yağışı, bugün sabah saatlerinde ise ilçe merkezinde etkili olmaya başladı. Yetkililer mecbur olmadıkça araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.