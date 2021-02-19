Yolu kapanan köydeki hastanın imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

13 şehidin katili işte o alçak!

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yolu kapanan Dikyolu mezrasında rahatsızlanan kadın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, Ağaçkorur Mahallesine bağlı Dikyolu mezrasında rahatsızlanan kadın hasta için harekete geçti. Ekipler, kar nedeni ile kapanan köy yolunu uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açtı. Yolun açılmasının ardından hasta ambulansa taşındı. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, daha sonra ambulansla Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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