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Diyarbakır'da 56 saatlik kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim

İHA

Diyarbakır'da 56 saatlik kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da dün akşam saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakimken, kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin denetimleri ise sürüyor.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'de sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması cuma akşam saat 21.00'de başladı. Kısıtlamanın başladığı saatten itibaren Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kalırken, güvenlik güçleri sabahın ilk ışıklarıyla denetimlere devam edip, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.
56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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