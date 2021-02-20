Diyarbakırlı kadınlar 'amigurumi' ile İngiltere'ye açıldı

Diyarbakır’da çocuklarıyla sanatsal etkinlikler öğrenmek için Önce Çocuklar Derneğine giden kadınlar, buradaki boş zamanlarını iş kapısına dönüştürdü. 'Nefel kadın kolektif' isimli bir oluşum kuran 60 kadın, amigurumi tekniği ile yaptıkları oyuncakları İngiltere'ye gönderiyor.

Diyarbakırlı anneler çocuklarını edebiyat, felsefe ve sanatsal etkinlikler öğrenmeleri için Önce Çocuklar Derneğine göndermeye başladı. Derneğe çocukları ile birlikte gelen anneler buradaki boş zamanlarını değerlendirmek için bir kolektif kurdu. Nefel kolektif isimli oluşumla sayıları 60'a ulaşan kadınlar, amigurumi tekniğiyle oyuncaklar üretmeye başladı. Kadınların ürettiği oyuncaklar, İngiltere'ye satılmaya başlandı.



"Pandemiyle süreci fırsata çevirmeye çalıştık"

Derneklerinin Diyarbakır’da çocukların dil, kültür, sanat psikososyal etkinlikleri katılımını artırmak için kurulan bir dernek olduğunu belirten Önce Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cevahir Sadak Düzgün, 2017’de kurulduklarından bu yana çocuklara çeşitli eğitimler verdiklerini söyledi. Düzgün, "Bu atölyeler sanat, edebiyat, felsefe gibi atölyeler ve çocukların aileleri özellikle anneler bu sürede bekliyorlardı. Bu süreçte kadınların bizden bir talebi oldu. Kendilerine bir atölye açmamızı istediler. Bu da çocuk dostu, doğal oyuncak atölyesi önerisiydi. Biz pandemi öncesinde birkaç hafta bu fırsatı verdik. Hep beraber bir doğal oyuncak yapım atölyesi gerçekleştirdik. Bu süreci bir fırsata çevirmeye çalıştık. Evde uzun geçen süreleri grubu daha dinamik tutup, hatta daha da güçlendirme çabamızla birlikte bu bir kolektife dönüştü. Nefel kadın kolektifine dönüştü. 78 kadınla başlayan atölye, şu an da 60 kadınımız var. Oyuncaklarımız amigurami denilen bir teknikle üretiliyor. İp ve tığ ile örme tekniğiyle yapılıyor. Çocuklara zararlı maddelerden sakınarak, doğal, iplikle örülmüş güvenlikli gözlerle yapılan oyuncaklar üretiyoruz" dedi.



"Hedefimiz sadece Avrupa değil, bütün dünyaya"

Örülen ürünlerin arkadaşlarının aracılığıyla satışa sunulduğunu ifade eden Düzgün, "Bir talep var, henüz kurumsal bir talep değil. Fakat gelecek vaat eden bir ilişkiyle üretiliyor. Her bir oyuncağımızın büyüklüğüne göre üretim süresi değişiyor. Ortalama 5 günde de üretilen bir oyuncak var. 1 günde de üretilen oyuncaklar var. Bu tarz el emeği üretimler genelde piyasası maalesef çok fazla olmuyor. Kolektifin yarısı bu işi daha gönüllü ve büyütmek üzere kurmaya çalışıyor. Yarısına yakında ekonomik olarak kendini güçlendirmek, aile bütçesine katkıda bulunmak için. Şu andaki hedefimiz bütün dünyaya. Sadece Avrupa değil. Çünkü doğal oyuncak arayışı olan, yeni dünya arayışı olan, korona virüs süreci, herkesi doğala yönlendiren bir tehdit de oldu. Dünyanın buna bir eğilimi, yönelimi olduğunu düşünüyoruz. Bu dünya pazarına çıkmak istiyoruz. Nefel markasıyla bir dünya markası haline gelmek istiyoruz. Bunlar böyle hayal ve ütopik şeyler gibi görünebilir. Ama pandemi öncesinde şu kadar bebeği bir arada görmemizde bir hayaldi. Atölyeyi böyle görmemizde bir hayaldi" diye konuştu.

Çalışmaya dahil olan annelerden Arzu Sunar, "Çocuklarımız burada etkinlikleri devam ettirirken bizlerde aktiviteler yapıyorduk. Sonrasında bu amiguramiyi düşündük. Çocuklarımıza oyuncak yapabilir miyiz diye. Ve ilk etapta çocuklarımıza oyuncak örmeye başladık. Daha sonrasında bunu kadınlara bir iş imkanı durumuna getirdik. Şu anda ürünlerimizin satışları yurt dışına da yapılıyor" şeklinde konuştu.

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