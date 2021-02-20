Erkek kardeşinin Almanya'dan gelip, öldürdüğü Gülistan, toprağa verildi



Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 15 Şubat'ta Almanya'dan gelen kardeşi Abdullah Şaylemez'in (28) sokak ortasında tabancayla vurduğu Gülistan Şaylemez'in (34) cenazesi, 4 gün sonra dün gece Almanya'dan gelen annesi tarafından morgdan teslim alındı. Gülistan Şaylemez, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay, 15 Şubat akşamı, Diyarbakır Adliyesi karşındaki Lise 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından gelen kardeşi Abdullah Şaylemez, tabancayla 5 el ateş etti. Gülistan, kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi Şaylemez de olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şaylemez'in cansız bedeni otopsi için ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürülürken, erkek kardeşi Abdullah Şaylemez, olaydan 3 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şaylemez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ALMANYA'DAN GELİP ÖLDÜRDÜ

Gülistan Şaylemez'in öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve cinayeti işlemek için Almanya'dan Diyarbakır'a geldiği belirlenen Abdullah Şaylemez, emniyet ve savcılık sorgusunda suçunu kabullendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturmayı genişleten polis ekipleri, Gülistan'ın 6 ve 14 Şubat'ta babası Abdulvehap Şaylemez tarafından ölüm tehdidi aldığına yönelik yaptığı şikayetleri inceledi. Gülistan'ın şikayetleri ve katil zanlısı Abdullah Şaylemez'in ifadeleriyle baba Abdulvehap Şaylemez'in azmettirici olduğu belirlendi. Abdulvehap Şaylemez'in soruşturmaya dahil olmasıyla hakkında adli araştırma yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şaylemez ile ilgili inceleme sonucu 'terör örgütü PKK'ya üye olma' suçundan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

ALMANYA'DAN GELEN ANNESİ DEFNETTİ

Otopsinin ardından defin için morgda bekletilen Gülistan Şaylemez'in cenazesi, olaydan 4 gün sonra Almanya'dan İstanbul'a gelip, buradan da gittiği Mersin'deki birkaç yakınıyla Diyarbakır'a gelen annesi tarafından dün gece teslim alındı. Gülistan Şaylemez, Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2021-02-20 13:01:05



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