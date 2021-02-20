Diyarbakır itfaiyesinin inek ve yavru köpekler için seferberliği

13 şehidin katili işte o alçak!

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, içi su dolu çukurda çamura saplanan inek ile kapağı açık kanalizasyona düşen 2 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dicle Üniversitesi Fetih Camii'ne yakın bölgede, rögar kapağı açık kanalizasyona düşen 2 yavru köpek ile Ergani yolunun 30'uncu kilometresinde, içi su dolu çukurda çamura saplanan inek için ihbarlar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Yavru köpekler, kanalizasyona giren itfaiye eri tarafından kurtarılırken, inek de iş makinesine bağlanan halatla çekilerek çıkarıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, hayvanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-02-20 14:21:43



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