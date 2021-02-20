Vali Münir Karaloğlu, eşi ile birlikte yetim çocukları ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu yetimlere sahip çıkmaya devam ediyor. 2018 yılında eşini kaybeden 2 çocuk annesi ve çocuklarıyla sohbet eden Vali Karaloğlu ile eşi Sevim Karaloğlu, anneden ailenin sorunlarını ve taleplerini dinledikten sonra çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Vali Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, 'Diyarbakır yetimlerine sahip çıkıyor' sloganıyla Diyarbakır’da hayata geçirilen uygulama kapsamında Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde yaşayan iki aileyi ziyaret etti. Daha önce de farklı ilçelerdeki çeşitli ailelere ziyarette bulunan Vali Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, ilk ziyaretlerini Bağlar ilçesinde ikamet eden ve 2019 yılında geçirdiği iş kazasında eşini kaybeden D.K.’ya yaptı. Burada D.K. ile bir süre görüşen Karaloğlu, D.K.’ya desteklerini ilettikten sonra Yenişehir ilçesinde yaşayan H.E.’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerinde, 2018 yılında eşini kaybeden 2 çocuk annesi H.E. ve çocuklarla sohbet Vali Karaloğlu, anne H.E.’den ailenin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Aileye, her zaman yanında olduklarını ifade eden Vali Karaloğlu çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.



Projede yardımlaşmanın ve iyiliğin çoğaltılması amaçlanıyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu tarafından 16 Temmuz 2020 tarihinde çalışmalarına başlanan 'Diyarbakır yetimlerine sahip çıkıyor' çalışmasıyla yetim ailelerin ihtiyaçlarının tespiti, giderilmesi ile takiplerinin hedeflenirken yoksulluk ve eğitimsizliğin ortadan kaldırılması, önleyici çalışmalarla suç işleme ve suça yönelme oranlarının düşürülmesi, aile bağlarının güçlendirilmesi, yetim çocuklara eğitim hayatları boyunca destek olunarak yardımlaşmanın ve iyiliğin çoğaltılması amaçlanıyor.

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