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Evlat nöbetindeki baba: Türkiye´nin ve Kürtlerin baş düşmanı HDP ve PKK´dır

DHA

Evlat nöbetindeki baba: Türkiye´nin ve Kürtlerin baş düşmanı HDP ve PKK´dır


Serhat ÖZDEMİRNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 206 aile, eylemlerini 538'inci günde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. 2015 yılında Van'da 18 yaşındayken kaçırılan kızı Gülcan için eylemini sürdüren Necmettin Biçer, Türkiye´nin ve Kürtlerin baş düşmanının HDP ve PKK olduğunu belirterek, "Gençler ne olursa olsun, gelsin kendi devletinin güvenlik güçlerine teslim olsun. Günlerdir Gara şehitlerinden dolayı uyuyamıyorum" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 23 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 2 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 23 oldu.
'GEL, TESLİM OL'
Van'da, 2015 yılında 18 yaşındayken kaçırılan kızı Gülcan için oturma eylemini sürdüren Necmettin Biçer, kızından hiçbir haber alamadığını belirterek, şunları söyledi:
"Bunun sebebi ise HDP ve PKK terör örgütüdür. HDP sözde Kürtleri savunuyor ama maalesef öyle bir şey yok. Bütün Türkiye'nin ve Kürtlerin baş düşmanı HDP ve PKK'dır. Gençler ne olursa olsun gelsin, kendi devletinin güvenlik güçlerine teslim olsun. Kesinlikle hiçbir sıkıntı yok. Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güzel bir ülkedir. Sizleri korkutarak, yalanlar uyduruyorlar. Bunlar PKK ve HDP'nin oyunlarıdır. Sakın onların kelimelerine aldanmayın. Gelin teslim olun. Evlerinize gideceksiniz. Gara şehitlerini sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Bunların kitabında öldürmek var. 8 gündür Gara şehitlerinden dolayı uyuyamıyorum. Şehit ailelerinin acılarını biz de paylaşıyoruz. Gülcan, ne olursa olsun gel, teslim ol. Güvenlik güçleri sizi en güzel bir şekilde ağırlayacaktır."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN
2021-02-20 15:31:41

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