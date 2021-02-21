Bağlar Belediyesi çöp konteynerlerini kendi imkanlarıyla yeniliyor

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, merkez ve kırsal yerleşim yerlerindeki çöp konteynerlerini kendi imkanlarıyla bakım ve onarımdan geçirerek konteyner sorunu olan bölgelere yeni konteynerler bırakıyor.

Bağlar Belediyesi, mevsim koşulları ve çeşitli nedenlerle yıpranarak kullanılamaz hale gelen çöp konteynerlerini bakım ve onarımdan kendi imkanlarıyla teknik bakım ile yenilemeye devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki uzman personellerden oluşturulan teknik ekip, ilçe merkezindeki 12 mahallede bulunan konteynerlerin tamir ve bakımını yaptırarak yenilenmiş haliyle vatandaşların hizmetine sundu. Bakım ve onarımın yanı sıra konteynerler ilaçlanarak dezenfekte edilerek pandemi sürecindeki hastalık riskine steril hale getiriliyor. 500’e yakın konteyner yenilenirken, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu 140 yerleşim yerinin tamamında sorun kalmaması için talimat verdi. Beyoğlu, "Temizlik olayı en hassas olduğumuz sorunların başında geliyor. Bu yüzden çöp konteynerlerini belli aralıklarla bakımdan geçiriyoruz, kullanılamaz hale gelenlerin yerine yenilerini monte ediyoruz" dedi.



"Temizlik konusunda hassas bir duruşumuz var"

Temizlik konusundaki hassasiyetlerinin en büyük göstergesinin daha önce 40 olan araç filosunu 90’a çıkarmaları olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, konteyner sayısını da rekor oranda artırdıklarını söyledi. Beyoğlu, "Temizlik konusundaki hassasiyetimiz biliniyor. Bu konuda kararlı ve iddialıyız. Araç sayımızı artırdığımız gibi çöp konteyneri olmayan bölge de bırakmadık. Şehir merkezinin yanı sıra kırsalda da bu anlamda milletimize hizmet ediyoruz. Çöp konteynerlerinin bakım ve onarımını düzenli olarak yaparak özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde sağlıklı hale getiriyoruz. Talep eden bölgelere yeni çöp konteynerleri kazandırıyoruz. Bağlar halkının memnuniyeti ve hak ettiği hizmete rahatlıkla erişmesi bizim için çok önemli" diye konuştu.

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