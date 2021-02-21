'Küçede Sanat Var' etkinliği Eğil sokaklarında

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı hafta sonlarını evlerinde geçiren vatandaşlara moral vermek için düzenlediği 'Küçede Sanat Var' etkinliğini Eğil ilçesinde vatandaşlarla buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, pandemi nedeniyle ertelenen etkinliklerini sosyal medya hesaplarında çevrimiçi olarak vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Türkiye genelinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara moral vermek için her hafta sonu kentin farklı bir noktasında düzenlenen 'Küçede Sanat Var' konserlerini bu hafta Eğil ilçesine taşıdı. Kent konservatuvarı sanatçıları, Eğil ilçe meydanında kurdukları ses sistemi ve portatif sahneyle zamanlarını evde geçiren vatandaşlara, seslendirdikleri birbirinden güzel Türkçe, Kürtçe ve Zazaca şarkılarla moral verdi.



Bando ekibi Eğil sokaklarını gezdi

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bando ekibi ise Eğil sokaklarını gezerek Diyarbakır bölgesine özgü türkülerini vatandaşlar için çaldı. Evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar, alkışlarla şarkılara eşlik etti. Vatandaşlar canlı müzik dinletisi etkinliğinden dolayı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Zorlu pandemi sürecinde vatandaşların, kültür ve sanat etkinliklerinden mahrum kalmaması amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği Küçede Sanat Var etkinliği her hafta kentin farklı bir noktasında vatandaşlara canlı müzik dinletisiyle moral vermeye devam edeceği bildirildi.

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