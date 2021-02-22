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HDP önündeki eylemde 539'uncu gün; aile sayısı 207 oldu

DHA

HDP önündeki eylemde 539'uncu gün; aile sayısı 207 oldu


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 539'uncu günde sürüyor. Aile sayısı, Batman'da 2014 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Eyüp için gelen Medeni Alphan ile 207 oldu. Alphan, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması yönünde çağrıda bulunarak, "Çok kişi ailesine kavuştu. Sen ciğerimizi yaktın. Gel güvenlik güçlerine teslim ol, onlar da seni bize teslim edecek. Biz senin arkandayız korkma. Ne olursa olsun çık gel, çekinme. Sana hasret kaldık. Yeter artık annen hastadır, kanser hastası ve tansiyon hastalığı var. Her gün senin için ağlıyor, hasretinden ölecek" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.
'ANNEN HASTA, GEL ARTIK, GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OL'
HDP önünde evlat nöbetindeki aile sayısı, Batman'da 2014 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Eyüp için gelen Medeni Alphan ile 207 oldu. Oğluna 7 yıldır hasret kaldıklarını belirten Alphan, "Çok kişi ailesine kavuştu. Sen ciğerimizi yaktın. Gel güvenlik güçlerine teslim ol, onlar da seni bize teslim edecek. Biz senin arkandayız korkma. Ne olursa olsun çık gel, çekinme. Sana hasret kaldık. Yeter artık annen hastadır, kanser hastası ve tansiyon hastalığı var. Her gün senin için ağlıyor, hasretinden ölecek. Geceleri uyuyamıyor. Oğlum, Kobani olaylarında gitti. Engelli bir amcası var, ona mesaj atmış. 'Babam beni aramasın ben Kobani'ye gidiyorum' demiş. O günden bu yana haber alamadım. Kimseyle iletişime geçemedik. Ben onun arkasından Kobani'ye gittim, kimseyi orada tanıyamadım. Yağmur ve çamurdu. Top sesleri vardı, fazla duramadım. Geri geldim ve o günden bu yana sağ mı ölü mü? Hiçbir haber alamadım. HDP'nin önüne gittim. 'Yapmayın, çocukları götürmeyin, anneleri ağlamasın' dedim. Kimse bir şey yapmadı. Derdimi soran da olmadı. Ben bilseydim oğlumu bağlardım, bir yere gidemezdi. 17 yaşındaydı, okulu da bıraktı. Sessiz sakin bir çocuktu" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-02-22 14:59:55

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