Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama



Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişi, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Şubat'ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

603 OPERASYONDA 132 TUTUKLAMA

Öte yandan yılın başından bugüne kadar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 603 operasyonda gözaltına alınan 132 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 621 kilo esrar, 2,5 kilo metamfetamin, 1800 uyuşturucu hap, 18 çeşitli çap ve ebatlarda silah ve bu silahlara ait 95 fişek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin TL ve 200 dolar ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2021-02-23 10:11:40



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