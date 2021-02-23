Bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimden yararlanamıyordu, yardımına Başkan Beyoğlu yetişti

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Silvan’a bağlı Sarıbuğday köyünde yaşayan ve bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimden yararlanamayan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İlayda Altun’a tablet bilgisayar ile çanta ve kırtasiye seti hediye etti.

7.sınıf öğrencisi İlayda Altun, Silvan’a 25 ve Diyarbakır’a 60 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıbuğday köyünde yaşıyor. İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan Altun, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamadığı için birçok akranı gibi uzaktan eğitimden yararlanmak istiyordu. Altun, bilgisayarı olmadığı için bu imkandan yararlanamadı. Öğretmeni aracılığıyla İlayda’nın durumunu öğrenen Başkan Beyoğlu hemen harekete geçerek tablet bilgisayar, çanta ve içinde kırtasiye ürünlerinin bulunduğu eğitim setini öğretmeni aracılığıyla İlayda’ya ulaştırdı. Okuyup ülkesine ve milletine faydalı olmak istediğini belirten İlayda Altun, yaşadığı mutluluğu dile getirerek sesini duyarak sorunu çözen Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.

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