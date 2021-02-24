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'Çınar'ın kaymakam ablası', çocuklarla futbol oynuyor

DHA

'Çınar'ın kaymakam ablası', çocuklarla futbol oynuyor


Burak EMEKSerdar SUNAR/ÇINAR (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Hükümet Konağı bahçesinde futbol oynayan çocuklara eşlik etti. Kaymakam Büyüknalçacı'nın futbol oynadığı anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.  Çocukların 'Kaymakam abla' diye seslendiği Büyüknalçacı, "İlçede takımlar var ama bunları aktif hale getirme planlarım var. Belki de bu video buna öncülük yapacak. Top oynadığım çocuklar beni tanıyor. Bunu ilk defa yapmadık. Ayrılırken de zaten görüşürüz, 'Kaymakam abla' diye ayrıldılar. Arkamdan hep böyle seslenirler. Bizim rutinimiz bu" dedi.
Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile geçen yıl Temmuz ayında Diyarbakır'ın Çınar ilçesine kaymakam olarak görevlendirilen Güher Sinem Büyüknalçacı, kısa sürede bölge halkıyla bağ kurarak çalışmalara başladı. Büyüknalçacı, çocuklarla da yakından ilgilenerek ve her fırsatta bir araya gelip, onlara 'Kaymakam abla' oldu. Kaymakam Büyüknalçacı'nın konutundan Hükümet Konağı'na geçerken, bahçe içindeki çocuklarla futbol oynadığı anlardan görüntüler, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra yüzlerce beğeni aldı. Büyüknalçacı da çocuklarla futbol oynarken çekilen fotoğrafını paylaşarak, 'Mevzu çocuklarım olursa' yazdı. 
'MAHALLE TAKIMLARI KURACAĞIZ'
Çocukken mahalle takımının vazgeçilmez kalecisi olduğunu ve öğrencilik yıllarında da Karadeniz Üniversitesi'nin kadın futbol takımında oynadığını anlatan Kaymakam Büyüknalçacı, "İki çocuğu futbol oynarken gördüm. Yanlarına gittim. 'Beni de oyuna alabilir misiniz?' diye sordum. Aldılar ve iş biraz daha profesyonelliğe dönüşmeye başladı. Güzel bir şekilde oyunumuzu oynadık. Böyle güzel bir manzara ortaya çıktı. İnşallah çok güzel bir nesil ortaya çıkaracağız. Çalıştığım ilçelerde kız çocuklarımızla bazen karma futbol takımları kurup beraber futbol oynamışlığımız var. Futbola aşinalığım var. Hali hazırda ilçede takımlar var ama bunları aktif hale getirme planlarım var. Belki de bu video buna bir öncülük yapacak. Kız çocuklarımızdan oluşan mahalle takımları oluşturup sporla iç içe hayatın ne kadar güzelleştiğini, çocuklarımıza göstereceğiz. Top oynadığım çocuklar beni tanıyor. Bunu ilk defa yapmadık. Zaten hiç yabancı kalmadılar. Ayrılırken de zaten görüşürüz, 'Kaymakam abla' diye ayrıldılar. Arkamdan hep böyle seslenirler. Bizim rutinimiz bu" diye konuştu. 
'HÜKÜMET KONAĞI'NA GİDİNCE KAPISI HEP AÇIK'
Kaymakam Büyüknalçacı'nın kapısının kendilerine sürekli açık olduğunu kaydeden esnaftan Cuma Çaran da memnuniyetini dile getirerek, "Allah ondan razı olsun. Esnafın derdini dinliyor. Geliyor, çocuklarla oynuyor. Kadınlarla arkadaşlık kuruyor. Biz çok memnunuz ve seviyoruz. İlçemiz bir kadın kaymakam kazanmış. Hükümet Konağı'na gidince kapısı bize hep açık. Dertlerimize derman oluyor, bizi dinliyor" dedi. 
İlçe halkı da Kaymakam Büyüknalçacı'nın ziyaretlerinden ve ilgisinden memnun olduklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Çınar Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-02-24 08:28:03

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