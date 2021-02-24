HDP önündeki aileler kararlılıkla evlatlarından gelecek haberi bekliyor

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 541’inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 541’inci gününe girdi. Artvin'den 7 yıl önce 23 yaşında dağa götürülen oğlu Yusuf için, Van'dan Diyarbakır’a gelen ve 541 gündür ailelerle birlikte evlat nöbetinde olan anne Perihan Ertaş, evladına kavuşacak umuduyla çadırda bekliyor. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Aktaş, oğlunun Artvin'de üniversitede okurken terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Oğlunun ölü veya sağ olduğunu bilmediğini aktaran Aktaş, "7 senedir oğlum gitmiş. Sağ mı, ölü mü bilmiyorum. Oğlum dön gel, güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.

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