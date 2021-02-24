AK Parti'li Usta: Terör örgütü PKK, aileler sayesinde artık çocukları kaçıramıyor



Serhat ÖZDEMİRSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 207 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 541'inci günde de sürüyor. AK Parti Diyarbakır 7'nci Olağan İl Kongresi için kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Leyla Şahin Usta, beraberlerinde Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Leyla Şahin Usta, ailelerin duruşunu takdir ettiklerini ve terör örgütü PKK'nın, evlatlarına sahip çıkan aileler sayesinde artık çocukları kaçıramadığını söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'TERÖR ÖRGÜTÜ AİLELER SAYESİNDE ARTIK ÇOCUKLARI KAÇIRAMIYOR'

Partilerinin Diyarbakır 7'nci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Leyla Şahin Usta ve Ali İhsan Yavuz, beraberlerinde Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile evlat nöbetini 541'inci günde de sürdüren aileleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, ailelerin duruşunu takdir ettiklerini ve terör örgütü PKK'nın, evlatlarına sahip çıkan aileler sayesinde artık çocukları kaçıramadığını söyledi. Sonuna kadar ailelerin yanında olduklarını ifade eden Usta, "Hiçbir anne evladının kaçırılarak terör örgütüne kurban edilmesine razı değil. Onların bu direnişi sayesinde, duaları sayesinde evlatların kaçırılmasına imkan verilmiyor. Onlarla gurur duyuyoruz. Mücadelenin sonuna kadar yanındayız. Onların başlatmış olduğu evlat nöbeti, terör örgütünün sonunu getirecektir. Bu iş sadece silahla yapılacak bir mücadele değil, annelerin cesur yüreğiyle yapılacak bir mücadele ve bugün burada onu görüyoruz. Ellerinde evlatların fotoğrafları ve bayrak dışında hiçbir şey yok. Ailelerin tek bir dileği var; o da bir an önce evlatlarına kavuşmak ve terör örgütünün bölgeden temizlenmesidir. Bizler de bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Annelerin birlik ve beraberliğiyle evlatlarımız terör örgütüne kurban gitmeyecektir. Bu anneleri gören anne ve babalar, evlatlarını takip ederek, terör örgütünün onları kaçırmasına engel oluyorlar. Bu birliğimizin, beraberliğimizin ve Türkiye´nin başarısıdır. Bu kardeşlik ve birlikle inşallah bizler yolumuza hızlı adımlarla koşarak daha da iyi bir Türkiye için çalışacağız. Biz ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. Hepsinin acısını paylaşıyoruz" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da terörün sonunun geldiğini ve aileler sayesinde bu işin daha da hızlanacağını anlatarak, şunları söyledi:

"Burada ailelerin bu duruşunu ve buradaki bu varlığı biz benimsiyoruz. Annelerimizin bu duruşunu takdir ediyoruz. Türkiye sadece terörle uğraşmıyor. Birtakım güç odakları, dışarıdan ve içeriden Türkiye'yi sendeletmek için var gücüyle hep uğraştılar. Sayın Cumhurbaşkanımız, gecesini gündüzüne katarak ve canını ortaya koyarak bu mücadelede Türkiye'ye ayak bağı olan her şeyi ortadan kaldırmada önemli bir mesafe kat etti. Terörün de sonu görünüyor. Bu çadır ve anneler de yürekleri ile burada durdukça eminim ki daha da hızlanacaktır. Prangaların söküldüğü, Türkiye'nin aydınlık yarınları yakındır."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Serdar SUNAR

2021-02-24 14:20:46



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