AK Parti'li Usta: Terör örgütü PKK, aileler sayesinde artık çocukları kaçıramıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Usta: Terör örgütü PKK, aileler sayesinde artık çocukları kaçıramıyor

DHA

AK Parti'li Usta: Terör örgütü PKK, aileler sayesinde artık çocukları kaçıramıyor


Serhat ÖZDEMİRSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 207 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 541'inci günde de sürüyor. AK Parti Diyarbakır 7'nci Olağan İl Kongresi için kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Leyla Şahin Usta, beraberlerinde Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Leyla Şahin Usta, ailelerin duruşunu takdir ettiklerini ve terör örgütü PKK'nın, evlatlarına sahip çıkan aileler sayesinde artık çocukları kaçıramadığını söyledi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.
'TERÖR ÖRGÜTÜ AİLELER SAYESİNDE ARTIK ÇOCUKLARI KAÇIRAMIYOR'
Partilerinin Diyarbakır 7'nci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Leyla Şahin Usta ve Ali İhsan Yavuz, beraberlerinde Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile evlat nöbetini 541'inci günde de sürdüren aileleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, ailelerin duruşunu takdir ettiklerini ve terör örgütü PKK'nın, evlatlarına sahip çıkan aileler sayesinde artık çocukları kaçıramadığını söyledi. Sonuna kadar ailelerin yanında olduklarını ifade eden Usta, "Hiçbir anne evladının kaçırılarak terör örgütüne kurban edilmesine razı değil. Onların bu direnişi sayesinde, duaları sayesinde evlatların kaçırılmasına imkan verilmiyor. Onlarla gurur duyuyoruz. Mücadelenin sonuna kadar yanındayız. Onların başlatmış olduğu evlat nöbeti, terör örgütünün sonunu getirecektir. Bu iş sadece silahla yapılacak bir mücadele değil, annelerin cesur yüreğiyle yapılacak bir mücadele ve bugün burada onu görüyoruz. Ellerinde evlatların fotoğrafları ve bayrak dışında hiçbir şey yok. Ailelerin tek bir dileği var; o da bir an önce evlatlarına kavuşmak ve terör örgütünün bölgeden temizlenmesidir. Bizler de bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Annelerin birlik ve beraberliğiyle evlatlarımız terör örgütüne kurban gitmeyecektir. Bu anneleri gören anne ve babalar, evlatlarını takip ederek, terör örgütünün onları kaçırmasına engel oluyorlar. Bu birliğimizin, beraberliğimizin ve Türkiye´nin başarısıdır. Bu kardeşlik ve birlikle inşallah bizler yolumuza hızlı adımlarla koşarak daha da iyi bir Türkiye için çalışacağız. Biz ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. Hepsinin acısını paylaşıyoruz" diye konuştu. 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da terörün sonunun geldiğini ve aileler sayesinde bu işin daha da hızlanacağını anlatarak, şunları söyledi:
"Burada ailelerin bu duruşunu ve buradaki bu varlığı biz benimsiyoruz. Annelerimizin bu duruşunu takdir ediyoruz. Türkiye sadece terörle uğraşmıyor. Birtakım güç odakları, dışarıdan ve içeriden Türkiye'yi sendeletmek için var gücüyle hep uğraştılar. Sayın Cumhurbaşkanımız, gecesini gündüzüne katarak ve canını ortaya koyarak bu mücadelede Türkiye'ye ayak bağı olan her şeyi ortadan kaldırmada önemli bir mesafe kat etti. Terörün de sonu görünüyor. Bu çadır ve anneler de yürekleri ile burada durdukça eminim ki daha da hızlanacaktır. Prangaların söküldüğü, Türkiye'nin aydınlık yarınları yakındır."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Serdar SUNAR
2021-02-24 14:20:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Memur-Sen: "28 Şubat’taki kayıplar telafi, zararlar tazmin edilmedi"
YEREL HABERLER Memur-Sen: "28 Şubat’taki kayıplar telafi, zararlar ...
HDP önündeki aileler kararlılıkla evlatlarından gelecek haberi bekliyor
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler kararlılıkla evlatlarından ...
Kayapınar Belediyesi, mevsimlik çiçek ve meyve fidanlarını kendi üretiyor
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesi, mevsimlik çiçek ve meyve ...
Ergani’de anaokulu öğrencilerine etkinlik seti dağıtıldı
YEREL HABERLER Ergani’de anaokulu öğrencilerine etkinlik seti ...
Kayapınar’da 215 bebeğe ‘Hoş Geldin’ paketi dağıtıldı
YEREL HABERLER Kayapınar’da 215 bebeğe ‘Hoş Geldin’ paketi dağıtıldı
Başkan Beyoğlu’ndan hasta gence tedavi sözü
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan hasta gence tedavi sözü
Sen de Bir Çocuk Sevindir Derneği, Diyarbakır'da Ali Gaffar Okkan Kütüphanesi kurdu
YEREL HABERLER Sen de Bir Çocuk Sevindir Derneği, Diyarbakır'da Ali ...
Diyarbakır’da Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına kütüphane ...
Heykel Kafası Mimarlık CEO'su Akdemir: “Modern mimarinin sonuna geliyoruz”
YEREL HABERLER Heykel Kafası Mimarlık CEO'su Akdemir: “Modern ...
'Pandemide Doğu ve Güneydoğu'da 180 bin korsan düğün yapıldı'
YEREL HABERLER 'Pandemide Doğu ve Güneydoğu'da 180 bin korsan düğün ...
'Çınar'ın kaymakam ablası', çocuklarla futbol oynuyor
YEREL HABERLER 'Çınar'ın kaymakam ablası', çocuklarla futbol oynuyor
Aradıkları telefon olay yerinde çalınca babalarının öldüğünü anladılar
YEREL HABERLER Aradıkları telefon olay yerinde çalınca babalarının ...
Hak-İş Genel Başkanı Arslan Diyarbakır annelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Hak-İş Genel Başkanı Arslan Diyarbakır annelerini ...
Bilgi Evinde yüz yüze eğitimlere başlandı
YEREL HABERLER Bilgi Evinde yüz yüze eğitimlere başlandı
Odessa üniversiteleri yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin birinci tercihi haline geldi
YEREL HABERLER Odessa üniversiteleri yurtdışında eğitim görmek ...
Tutşi, Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisinde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Tutşi, Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisinde incelemede ...
Organik Pazar vatandaşları sağlıklı ürünlerle buluşturuyor
YEREL HABERLER Organik Pazar vatandaşları sağlıklı ürünlerle ...
Hırsızlar sulamada kullanılan jeneratörü çaldı
YEREL HABERLER Hırsızlar sulamada kullanılan jeneratörü çaldı
Evlat nöbetindeki baba: PKK yöneticileri sıcak yataklarında yatarken, sizi ölüme mahkum ediyorlar
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: PKK yöneticileri sıcak ...
Kaymakam Öztürk, sanayi esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Öztürk, sanayi esnafını ziyaret etti
Kaymakam Türkmen üstyapı çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Türkmen üstyapı çalışmalarını inceledi
Kaymakam Türkmen, Çöltepe'de öğrencilerin heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Kaymakam Türkmen, Çöltepe'de öğrencilerin heyecanına ...
Yenişehir’e yeni imar yolları
YEREL HABERLER Yenişehir’e yeni imar yolları
HDP önündeki aileler 540 gündür çocuklarından gelecek haberi bekliyor
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler 540 gündür çocuklarından gelecek ...