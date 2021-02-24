Dicle'de yetenekli gençler, keşfedilmek için ter döktü

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Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Dicle ilçesinde yetenekli sporcuların keşfi için çalışma başlattı.

Dicle ilçesinde Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında öğrencilere denge ve reaksiyon testleri uygulandı. Dicle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı kapalı spor salonunda uygulanan testlerden başarılı olan yetenekli sporcular, hedeflerine varmak için sahada ter döktü. Keşfedilmeyi bekleyen başarılı sporcular, denge ve reaksiyon testlerinden geçmek için yeteneklerini sergiledi.

Dicle Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yücel Mavidemir, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamındaki çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi. Mavidemir, "Testlerde başarılı olan öğrencilerimiz, bir üst aşamaya geçecektir. Bütün öğrencilerimize bu ve bundan sonraki aşamalarda başarılar diliyoruz" dedi.

Dicle'de 37 öğrencinin katıldığı testlerin değerlendirme sonuçlarının ardından başarılı olan sporcular, bir üst aşamada hünerlerini sergileyecek.

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