Çınar’da trafik kazası: 2 yaralı

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– Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, yokuştan hızla inen aracın iki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Çınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir araç, yokuş aşağı hızla ilerlerken önünde seyreden farklı iki araca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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