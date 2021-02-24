Çınar’da trafik kazası: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınar’da trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Çınar’da trafik kazası: 2 yaralı

– Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, yokuştan hızla inen aracın iki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Olay, Çınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir araç, yokuş aşağı hızla ilerlerken önünde seyreden farklı iki araca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2. Lig: Amed Sportif: 2 - Zanguldak Kömürspor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: Amed Sportif: 2 - Zanguldak Kömürspor: 0
Çınar Kaymakamı Sinem Büyüknalçacı çocuklarla futbol oynadı Kaymakam Sinem Büyüknalçacı'nın çocuklarla futbol oynadığı görüntüler yüzlerce beğeni aldı
YEREL HABERLER Çınar Kaymakamı Sinem Büyüknalçacı çocuklarla futbol ...
Dicle'de yetenekli gençler, keşfedilmek için ter döktü
YEREL HABERLER Dicle'de yetenekli gençler, keşfedilmek için ter ...
Yenişehir’de yeni park için çalışmalara başlandı
YEREL HABERLER Yenişehir’de yeni park için çalışmalara başlandı
Mehmetçikten anlamlı davranış: Hayvanlar için yemlik yaptılar
YEREL HABERLER Mehmetçikten anlamlı davranış: Hayvanlar için yemlik ...
AK Parti'li Usta: Terör örgütü PKK, aileler sayesinde artık çocukları kaçıramıyor
YEREL HABERLER AK Parti'li Usta: Terör örgütü PKK, aileler sayesinde ...
Memur-Sen: "28 Şubat’taki kayıplar telafi, zararlar tazmin edilmedi"
YEREL HABERLER Memur-Sen: "28 Şubat’taki kayıplar telafi, zararlar ...
HDP önündeki aileler kararlılıkla evlatlarından gelecek haberi bekliyor
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler kararlılıkla evlatlarından ...
Kayapınar Belediyesi, mevsimlik çiçek ve meyve fidanlarını kendi üretiyor
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesi, mevsimlik çiçek ve meyve ...
Ergani’de anaokulu öğrencilerine etkinlik seti dağıtıldı
YEREL HABERLER Ergani’de anaokulu öğrencilerine etkinlik seti ...
Kayapınar’da 215 bebeğe ‘Hoş Geldin’ paketi dağıtıldı
YEREL HABERLER Kayapınar’da 215 bebeğe ‘Hoş Geldin’ paketi dağıtıldı
Başkan Beyoğlu’ndan hasta gence tedavi sözü
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan hasta gence tedavi sözü
Sen de Bir Çocuk Sevindir Derneği, Diyarbakır'da Ali Gaffar Okkan Kütüphanesi kurdu
YEREL HABERLER Sen de Bir Çocuk Sevindir Derneği, Diyarbakır'da Ali ...
Diyarbakır’da Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına kütüphane ...
Heykel Kafası Mimarlık CEO'su Akdemir: “Modern mimarinin sonuna geliyoruz”
YEREL HABERLER Heykel Kafası Mimarlık CEO'su Akdemir: “Modern ...
'Pandemide Doğu ve Güneydoğu'da 180 bin korsan düğün yapıldı'
YEREL HABERLER 'Pandemide Doğu ve Güneydoğu'da 180 bin korsan düğün ...
'Çınar'ın kaymakam ablası', çocuklarla futbol oynuyor
YEREL HABERLER 'Çınar'ın kaymakam ablası', çocuklarla futbol oynuyor
Aradıkları telefon olay yerinde çalınca babalarının öldüğünü anladılar
YEREL HABERLER Aradıkları telefon olay yerinde çalınca babalarının ...
Hak-İş Genel Başkanı Arslan Diyarbakır annelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Hak-İş Genel Başkanı Arslan Diyarbakır annelerini ...
Bilgi Evinde yüz yüze eğitimlere başlandı
YEREL HABERLER Bilgi Evinde yüz yüze eğitimlere başlandı
Odessa üniversiteleri yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin birinci tercihi haline geldi
YEREL HABERLER Odessa üniversiteleri yurtdışında eğitim görmek ...
Tutşi, Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisinde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Tutşi, Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisinde incelemede ...
Organik Pazar vatandaşları sağlıklı ürünlerle buluşturuyor
YEREL HABERLER Organik Pazar vatandaşları sağlıklı ürünlerle ...
Hırsızlar sulamada kullanılan jeneratörü çaldı
YEREL HABERLER Hırsızlar sulamada kullanılan jeneratörü çaldı