Diyarbakır’da ambulansa saldırı Ambulansa sürekli saldıran genç bu akşamda boş durmadı

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Diyarbakır’da zihinsel engelli şahıs sokakta ambulans görünce saldırma fobisi bu gecede tuttu, bıçaklı yaralama olayına giden 112 ambulans çalışanları bir kez daha saldırıya uğradı.



Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep B. isimli zihinsel engelli genç, edinilen bilgilere göre ambulans gördüğü zaman saldırarak camlarını kırıyor. Yaklaşık bugüne kadar 30 ambulansa saldırdığı öğrenilen Recep B. akşam saatlerinde bıçaklı saldırı anonsu üzerine olay yerine giden ekiplere saldırarak ambulansın camlarını kırdı. Güvenlik güçlerine haber verilmesi üzerine olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, şahsın zihinsel engelli Recep B. olduğu ve süreli ambulanslara saldırdığı ortaya çıktı.

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