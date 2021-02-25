Diyarbakır’da bir mahalle karantinaya alındı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir mahalle, korona virüs nedeni ile karantinaya alındı. Mahalleye giriş ve çıkışlar ikinci bir değerlendirmeye kadar kapatıldı.

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre tedbir amaçlı olarak Başalan Mahallesinin karantinaya alındığı bildirildi. Mahalle sakinlerinin grup halinde bir arada bulunmamaları ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılar yapılırken, mahalleye giriş çıkışlar da kapatıldı.

Vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa sosyal Destek Grubu ekiplerince giderileceği kaydedildi.

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