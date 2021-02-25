Kayapınar Kaymakamı Koç muhtarlarla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısında ilçeye bağlı 34 merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kayapınar İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait serada yapılan toplantıda, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, muhtarların sorun ve önerilerini dinledi. Birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda sorunları ve önerileri dinleyen kaymakam Koç, muhtarların talepleri doğrultusunda 2021 yılında güzel çalışmalara imza atacaklarını söyledi.



"Birlikte hizmet üretmeye devam edeceğiz"

Göreve geldikleri günden bu yana omuz omuza, hızlı ve çözüm odaklı çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Kaymakam Koç, "Muhtarlarımız bizim elimiz ayağımızdır. Vatandaşımızla direk irtibat içerisinde olan muhtarlarımızın mahallelerin sorunlarını çözme konusunda ki arzuları bizleri mutlu ediyor. Bizlerde vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın sorun ve taleplerini önemsiyoruz. Dün olduğu gibi bugünde tüm kurum ve kuruluşlarımızla tam işbirliği içerisinde halkımıza birlikte hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hem ilçe merkezinde hem de köylerimizle ilgili güzel projelerimiz var. Köylerimizde varsa eksiklikleri bu yıl çözeceğiz. Bu süreçte ihalesini hızlı bir şekilde yapıyoruz ki, Yaz mevsimine yetişsin istiyoruz. Özellikle mıcır talepleri çok fazla, bu talepleri bu yıl karşılayacağız. Köylerimizin mıcır talepleri kalmayacak. Merkezde de çok güzel ve ciddi projelerimiz var. Onları da zaman zaman sizlerle paylaşacağız" dedi.

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