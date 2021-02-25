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Diyarbakır Valisi Karaloğlu: “İnsanlığın lezzet serüvenin başladığı yerdeyiz”

İHA

Diyarbakır Valisi Karaloğlu: “İnsanlığın lezzet serüvenin başladığı yerdeyiz”

Diyarbakır’ın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) başvuru konusu belirlendi. Gastronomi alanında başvuru hazırlığında olan Diyarbakır’da hazırlıklar da başladı.
Başvuru konusunu belirlemek için kentteki paydaşlar, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Karacadağ Kalkınma Ajansında toplandı. Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Dicle Üniversitesi, Kalkınma Ajansı liderliğinde 5 kurumun toplanmasıyla yapılan çalıştayda, gastronomi alanında başvurma kararı alındı.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır’da turizm koordinasyon kurulu oluşturduklarını söyledi. Vali Karaloğlu, “Toplantıda gastronomi temasıyla UNESCO'ya müracaat etmemiz konusunda bir karar çıktı. 2021 yılı nisanhaziran dönemi müracaat dönemi. Bununla ilgili şehir bir hazırlık yapsın, komisyon kursun kararı çıktı. Bugüne kadar çok çalışma yapıldı. Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız, Diyarbakır Valiliği, üniversitemiz, Kalkınma Ajansımız, liderliğinde, ama kentteki bütün tarafların içerisinde olduğu, kentin tamamını kapsayacak herkesin olduğu bir çalışma yapıldı. Daha sonra UNESCO Türkiye Milli Komitesiyle bir dijital platformda toplantı yapıldı. İlk görüşmeler yapıldı ve şu anda bugün yapmış olduğumuz çalıştayda bu hazırlık sürecinin bir aşaması” dedi.

“Bu şehirde 12 bin 400 yıla dayanan bir lezzet serüveni var”
Dünyada ilk tahıl üretimin, kültür tarımının yapıldığı yerin Çayönü olduğu hatırlatan Vali Karaloğlu, “Dolayısıyla Diyarbakır olduğunu ortaya koyuyor. Yine dünyada ilk baklagillerin, nohuttun, mercimek tarımının yapıldığı bu bölge olduğu ortaya koyuldu. Körtik Tepedeki kazılarda hamurlu mayadan ekmek pişirme kaplarının da ilk kez denendiği bölgenin Diyarbakır olduğunu ortaya koydu. Bu şehirde 12 bin 400 yıla dayanan bir lezzet serüveni var. İnsanlığın lezzet serüvenin başladığı yerdeyiz. Bu bir süreç, şu anda dosya hazırlık sürecindeyiz. Artık bugün itibariyle yeme içme sektörü yerel lezzetleri öne çıkaracak. Ticaret ve Sanayi Odamızın şu anda içerisinde bulunduğu tarihi bir bina var. O binanın gastroinovasyon merkezi olarak kullanılmak üzere odamıza tahsisi yapıldı” diye konuştu.

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