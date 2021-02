3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 0

Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Nevşehir Belediyespor’u sahasında 10 mağlup etti. Karşılaşmanın 8. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında dili boğazına kaçan Diyarbekirsporlu İbrahim Has, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nevşehir Belediyespor'da da Salih'e yumruk atan Burak Taşdemir kırmızı kart gördü.



Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Adem Cinek xx, Yakup Bulut xx, Kenan Özcan xx

Diyarbekirspor: Salih Şenbaş xx (Süleyman Özer dk. 72 x), Emir Can Sayar x (Mehmet Atik dk. 46 x), Reşo Akın xx, Okan Dernek xxxx, İbrahim Has ? (Enes Keskin dk. 8 xx) (Murathan Buruş dk. 69 x), Ferhat Çoban xx, Ethem Ercan Pülgir xx, Hakkı İsmet Şimşek xx, Onat Kutay Kurt xxx, Mustafa Emre Can xx (Mustafa Pınar dk. 69 x), Mehmet Fuat Gölbaşı xx

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan xx, Hasan Erbey xx, Rahmi Özdemir x (Süleyman Selek dk. 57 x), Erhan Kareyer xx, Ahmet Eren x (Furkan Mızrak dk. 57 x), Mustafa Coşkun xx, Muhammed Burak Taşdemir xx, Efe Can Çölbekler xx (Muhammed Furkan Işık dk. 79 ?), Cumhur Yılmaztürk xx, Vedat Erçin xx (Mehmet Kaan Türkmen dk. 80 ?), Buğra Temel x (Hamza Küçükköylü dk. 44 x)

Gol: Okan Dernek (dk. 90+5) (Diyarbekirspor)

Kırmızı kart: Muhammed Burak Taşdemir (dk. 44) (Nevşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Okan Dernek, Salih Şenbaş (Diyarbekirspor), Cumhur Yılmaztürk, Buğra Temel, Rahmi Özdemir, Onur Behiç Özalgan (Nevşehir Belediyespor)

