Diyarbakır Valisi Karaloğlu: 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nı hedefliyoruz



Mehmet Mucahit CEYLANSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, Körtik Tepe ve Çayönü kazılarında elde edilen arkeolojik bulgularda kentin, insanlığın lezzet serüveninin başladığı yer olduğunu belirtti. Vali Karaloğlu, "Bu şehirde 12 bin 400 yıla dayanan bir lezzet serüveni var ve insanlığın lezzet serüveninin başladığı yerdeyiz. Kentin, haziran ayında 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'gastronomi' temasıyla girmesini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Dicle Üniversitesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı öncülüğünde, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının da katılımıyla 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Temasıyla Üyelik Başvurusu Toplantısı' yapıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Münir Karaloğlu, 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'gastronomi' temasıyla başvuru yapacaklarını duyurdu.

'UNESCO MİLLİ KOMİTESİYLE İLK GÖRÜŞMELER SAĞLANDI'

Kararı, Diyarbakır'da oluşturulan Turizm Koordinasyon Kurulu'nda aldıklarını kaydeden Vali Karaloğlu, 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müracaat için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtti. Karaloğlu, "Diyarbakır'da Turizm Koordinasyon Kurulu oluşturmuştuk. Kuruldaki gündem maddelerimizden bir tanesi kentin 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na bir temayla başvurması konusuydu. O toplantının sonucunda, gastronomi temasıyla 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müracaat etmemiz konusunda karar çıktı. Benim düşüncem 'edebiyat' konusundaydı ama çoğunluk 'gastronomi' deyince gastronomi temasıyla 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müracaat dönemi olan nisan-haziran için şehirde bir hazırlık yapılması için komisyon kurulması kararı çıktı. Bu karar sonrası birçok çalışma yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Valiliği, Dicle Üniversitesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın liderliğinde ve kentteki bütün tarafların içinde olduğu bir çalışma kurulu oluşturuldu. Yapılan çalışmalarda UNESCO Milli Komitesi'yle dijital ortamda bir toplantı yapılarak ilk görüşmeler sağlandı. Bugün yapmış olduğumuz çalıştay bu hazırlık sürecinin bir aşamasıdır" diye konuştu.

'DİYARBAKIR, İNSANLIĞIN LEZZET SERÜVENİNİN BAŞLADIĞI ŞEHİR'

Diyarbakır'ın, 12 bin yıllık tarihiyle Türkiye'nin ve bölgenin en eski yerleşim alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, Körtik Tepe ve Çayönü kazılarında elde edilen arkeolojik bulgulara göre de insanlığın lezzet serüveninin başladığı yer olduğunu anlattı. Karaloğlu, "Bu nedenle 'gastronomi' temasıyla UNESCO'ya gitme kararını aldık. Çayönü'nde yapılan arkeolojik kazılardaki bulgular, dünyada ilk buğday ve tahıl üretiminin, kültür tarımının yapıldığı yerin Çayönü olduğu ve dolayısıyla Diyarbakır olduğunu ortaya koydu. Yine dünyada ilk baklagiller, nohut ve mercimeğin tarımının yapıldığı bölgenin bu bölge olduğunu ortaya koydu. Çayönü'nde yapılan kazılarda yine ilk metalürji faaliyetlerinin, bakırın sıcak ve soğuk işlemesinin Diyarbakır'da olduğunu ortaya koydu ki bakır kapların gastronomide ve yemek pişirmede çok önemli bir yeri var. Yine ketenin ilk defa hasıra ve sepete dönüşmesinin ve ketenden ilk ürünlerin elde edildiği yerin Çayönü olduğu, çanak-çömleğin ilk üretildiği bölgenin de Çayönü olduğu ortaya kondu. Körtik Tepe'deki kazılarda da hamurlu mayadan ekmek pişirme kaplarının ilk kez denendiği bölgenin Diyarbakır olduğu ortaya çıktı" dedi.

'GASTRO İNOVASYON MERKEZİ KURUYORUZ'

Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar'ın da içinde bulunduğu 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Diyarbakır'ın da yer almayı hak ettiğini aktaran Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

"Biz de 4'üncü 'gastronomi şehri' olarak onların yanında yer almak istiyoruz. Şu anda dosya hazırlık sürecindeyiz. Şehirde şu anda elimizi güçlü kılan çalışmalar da var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ciddi bir kaynakla destek verdiği 'Gastro İnovasyon Merkezi' Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na tahsis edildi. Yerel lezzetlerin ortaya çıkarıldığı, araştırıldığı ve pişirme ile tadım evi gibi deneyimleme atölyelerinin olduğu 'Gastro İnovasyon Merkezi' olacak. Diyarbakır'ın, haziran ayında 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi temasıyla girmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu Diyarbakır olarak bize neyi sağlayacak; her şeyden önce bu uluslararası bir network. Uluslararası yaratıcı şehirler ağında olmak, şehrin hem uluslararası bilinirliğini ve tanınırlığını artıracak hem de bizim imaj ve algımızın düzeltilmesinde büyük bir katkısı olacak. Tüm bu faydaların yanında, kentte çok güçlü bir tarım sektörümüz var. Tarıma bağlı sanayimiz, gıda üretimimiz ve son 5 yıldır gelişen yeme içme sektörümüz var. Bunların tamamını destekleyecek önemli bir faaliyet olacak."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR

2021-02-25 16:34:46



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