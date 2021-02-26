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Profesörden 'çöl tozu' uyarısı: Virüs havada daha fazla kalır, maske takılmalı

DHA

Profesörden 'çöl tozu' uyarısı: Virüs havada daha fazla kalır, maske takılmalı


Mehmet Mucahit CEYLANSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)AVRUPA'yı etkisi altına alan çöl tozlarının, hafta sonu yoğunluğu azalarak, Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, çöl tozlarının yoğun olacağı yerlerdeki vatandaşa kapı ve pencereleri kapatmaları uyarısında bulundu. Çöl tozları nedeniyle virüsün havada daha fazla kaldığını belirten Şenyiğit, "Çöl tozlu bölgelerde virüsler, daha fazla risk teşkil edebilir. Dışarı çıkmamız gerekiyorsa maskeye daha fazla dikkat etmemiz ve mümkün olduğunca dışarıda daha az durmamız gerekir" dedi. Şenyiğit ayrıca Avrupa'daki mutasyonlu virüsün çöl tozlarıyla gelemeyeceğini de vurguladı. 
Kuzey Afrika üzerinde oluşan alçak basınç sistemiyle havalanan çöl tozları ve kumlar, yüksek basınç alanında bulunan Avrupa'yı etkisi altına aldı. Çöl tozlarının hafta sonu ise yoğunluğu azalarak, Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, çöl tozlarının KOAH hastası, bronşit ve astımı olanlarda atak sıklığını artırabildiğini söyledi. Prof. Dr. Şenyiğit, çöl tozlarının yoğun olacağı yerlerdeki vatandaşa kapı ve pencereleri kapatmaları uyarısında bulundu. Kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Şenyiğit, "Bronşiti, alerjisi ve astımı olan hastaların biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Eğer o bölgede çöl tozları çok aktifse bu nasıl belli olur? Pencereden baktığınız zaman bulanık bir hava varsa o zaman çöl tozlarının o bölgede etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde pencere açılmayacak, kapılar açılmayacak, zaten sokağa çıkma kısıtlaması da var hafta sonu. İvedi bir ihtiyaç için dışarı çıkmak gerekiyorsa o hastanın kendisi dışarı çıkmayacak, mutlaka başkasını gönderecek ve ihtiyacını öyle giderecek" diye konuştu. 
'ÇÖKME HIZI YAVAŞLAYAN VİRÜS, HAVADA DAHA FAZLA ASILI KALIYOR'
Çöl tozlarının etkisiyle çökme hızı yavaşlayan virüslerin, havada daha fazla asılı kaldığını ve bunun da daha fazla risk teşkil ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Şenyiğit, "Lütfen, çöl tozları eğer yaşadığımız bölgede etkinse havada kendini belli ediyorsa dışarı çıkmayalım. Alerji, astım, KOAH varsa çok dikkatli olmamız gerekiyor. Virüslerin çökme hızını etkileyen farklı etmenler var. Mesela rutubetli, nemli havalarda virüslerin çökme hızı daha yavaşlıyor ve dolayısıyla bulaşıcılığı da artıyor. Bundan dolayı çöl tozlarının yoğun olduğu bölgelerde, virüslerin havada daha fazla kalacağını ve daha fazla risk teşkil edeceğini düşünüyorum. Bu nedenle hafta sonu eğer dışarı çıkmamız gerekiyorsa maskeye daha fazla dikkat etmemiz, mümkün olduğunca da dışarıda daha az durmamız gerekiyor" dedi.  
'ÇÖL TOZLARI, AVRUPA'DAKİ MUTASYONLU VİRÜSÜ TAŞIMAZ'
Avrupa'daki mutasyonlu virüsün çöl tozlarıyla gelemeyeceğini de vurgulayan Prof. Dr. Şenyiğit, "Çöl tozlarının olduğu ortamda eğer virüsü pozitif olan bir hasta varsa öksürmeyle beraber virüs, o ortamda biraz daha uzun süre kalabilir. Avrupa'dan o mutasyonlu virüslerin çöl tozlarıyla birlikte gelmesi beklenmez" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR
2021-02-26 08:36:18

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