Diyarbakır'da kuyumcu ve berber, silahlı saldırıda yaralandı



Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, kuyumcu Yıldırım K. ile berber komşusu Sinan K., husumetli oldukları öne sürülen kişi tarafından tabancayla vurulması sonucu yaralandı. Yıldırım K.'nin, geçen aylarda da uğradığı silahlıda yaralandığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu Yıldırım K. ile berber komşusu Sinan K., iddiaya göre iş yerlerinin önüne gelen, husumetli oldukları ve ismi öğrenilemeyen kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, tabancayla Yıldırım K. ve Sinan K.'ye ateş etti. Saldırgan, olay yerinden kaçarken, Yıldırım K. ve Sinan K. de kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla yakındaki özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

AYLAR ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Öte yandan yaralanan kuyumcu Yıldırım K.'nin, geçen aylarda da uğradığı silahlı sonucu yaralandığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKNurettin FİDANCAN

2021-02-26 13:12:12



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