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Evlat nöbetinde aile sayısı 208 oldu; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlandı

DHA

Evlat nöbetinde aile sayısı 208 oldu; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlandı


Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 543'üncü günde de sürüyor. Aile sayısı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2013 yılında 15 yaşındayken, kaçırılan Kadriye için gelen babası Nazmi ve kız kardeşi Şemiran Turan ile 208 oldu. Evlat nöbetindeki aileler ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü, Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderilmek üzere yaptırdıkları pasta ile kutladı. 
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.
'ABLAMI HDP'DEN İSTİYORUM'
HDP önünde eylem yapan aile sayısı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2013 yılında 15 yaşındayken kaçırılan Kadriye için gelen babası Nazmi ve kız kardeşi Şemiran Turan ile 208 oldu. Şemiran Turan, ablasının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, "HDP'liler ablamı kaçırdı. Ablam 'Düğüne gideceğim' dedi ve o günden bu yana haber alamıyoruz. Babamla beraber ablamı aramak için çıkıp geldik. HDP'den ablamı istiyorum. 8 yıl oldu haber alamadık. Babam ve annem, ablamı bulmak için birçok yere gitti ama kimse göstermedi" dedi.
Nazmi Turan da kızını bulmak için her yere gittiğini ama haber alamadığını belirterek, "Suriye'ye gittiğini söylediler bize ama haber alamadık. O yüzden biz buraya geldik" diye konuştu.  
AİLELER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü, Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderilmek üzere yaptırdıkları pasta ile kutladı. 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, ilk günden bu yana kendilerini yalnız bırakmayan ve dağa kaçırılan çocukları için mücadele eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:
"Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başından eksik etmesin. Biz ondan memnunuz ve razıyız. Bu pastayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan için Çocuk Esirgeme Kurumu'na göndereceğiz. Şehitlerimizden dolayı kutlama yapamıyoruz. Kendilerinden güç alıyoruz. Dağda teröristlerle mücadele verilirken, biz de burada terör yandaşlarına karşı bir mücadele veriyoruz. Artık kimse HDP'den korkmuyor. Çocuklarımızı buradan almadan da gitmeyeceğiz."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2021-02-26 13:24:30

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