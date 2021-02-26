Minik yürekler minik dostlarını unutmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evinde eğitim gören öğrenciler, kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını 'bir kap mama bir kap su' etkinliğiyle besledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evinde eğitim gören öğrenciler, eğitmenlerinin düzenlediği programlarla temel derslerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de katılıyor. Bilgi Evi eğitmenleri tarafından düzenlenen etkinlikle öğrenciler kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını 'bir kap mama bir kap su' mesajı ile besledi. Etkinlik, pandemi kurallarına uygun maske, mesafe ve hijyen dikkate alınarak gerçekleştirildi.

Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkında uygun yerlere kedi ve köpek mamaları bırakan öğrenciler, hayvanların soğukta kalmamaları için kedi evleri hazırladılar. Evleri, parka bırakan öğrenciler, hayvanları besledikten sonra bir süre onlarla vakit geçirdi.

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