Diyarbakır’da feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı Hurdaya dönen otomobilde sıkışanlar vatandaş, polis ile sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı

Diyarbakır'da aşırı hızla seyir halinde olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki demir korkuluklara çarptı. Yaşanan trafik kazasında otomobil içerisinde bulunan 3 kişiden 1’i sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçta sıkışan 1 kişi ise İtfaiye ekipleri, polis ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kalındırırken, polis kaza ile ilgili inceme başlattı.

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