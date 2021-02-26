Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

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Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIRŞanlıurfa karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde, DiyarbakırŞanlıurfa karayolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol güvenliği alarak kontrollü şekilde trafik akışını sağlarken, otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise polis ekiplerin sosyal mesafe uyarılarına aldırış etmedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2021-02-26 19:37:03



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