Kan davalısının başına sıktığı genç hayatını kaybetti

Diyarbakır’da bir kişi kan davalısıyla karşılaşınca başına sıktı, olayda yaralanan Mehmet Tofan Çolak hayatını kaybetti.

Olay, 18 Şubat tarihinde Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Recep T. (40) isimli bir kişi kan davalı olduğu Mehmet Tofan Çolak (31) ile karşılaşınca belindeki tabancayla başından vurdu. Recep T. olay yerinden koşarak uzaklaşırken yaralı Mehmet Tufan Çolak’ı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Memorial Diyarbakır Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Mehmet Tufan Çolak 10 günlük yaşam mücadelesini kaldırıldığı hastanede önceki gün akşam saatlerinde kaybetti. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kaçan Recep T.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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