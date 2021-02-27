Diyarbakır terör operasyonu, çok sayıda kişi gözaltına alındı HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın babası Zeki Dağ’da gözaltına alındı

Diyarbakır’da sabah saatlerinde birçok adrese yapılan eş zamanlı operasyonda HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın babası Zeki Dağ’ında aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör operasyonları kapsamından Diyarbakır merkez ve merkez ilçelerinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılarak evler didik didik arandı. Yapılan operasyonda aralarından HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın babası Zeki Dağ’ında olduğu çok sayıda HDP’li ve BDP’li gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, operasyonla ilgili olarak kamuoyuna daha sonra açıklama yapılacağı öğrenildi.

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