Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarında kısıtlama sessizliği



Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokak kısıtlamasının ilk günü Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Merkez Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerindeki belirli bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, dışarı çıkanların izin belgelerini kontrol etti. Yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriye görevini sürdüren ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-02-27 12:05:32



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