Evlat nöbetindeki baba: HDP, terörle iş birliği yapıyor



Serhat ÖZDEMİRNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin oturma eylemi, 544'üncü günde, kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürüyor. Bitlis'in Güroymak ilçesinden 2015 yılında, 12 yaşında kaçırılan oğlu Okan için eşi Vecihe Gökkuş ile gelerek eyleme devam eden Ekrem Gökkuş, "HDP olmasaydı çocuğumuz gitmezdi. HDP terörle iş birliği yapıyor. Çocuğum neredeyse gelsin, güvenlik güçlerine teslim olsun" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'HDP GENÇLİK KOLLARI, KANDIRARAK DAĞA KAÇIRDI'

Bitlis'in Güroymak ilçesinden 2015 yılında 12 yaşında kaçırılan oğlu Okan için eşi Vecihe Gökkuş ile Diyarbakır'a gelen ve oturma eylemini sürdüren Ekrem Gökkuş, oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, "HDP'den çocuğumuzu istiyoruz. HDP olmasaydı çocuğumuz gitmezdi. HDP, terörle iş birliği yapıyor. Ben çocuğum için buradayım. Çocuğum neredeyse gelsin, güvenlik güçlerine teslim olsun. Ceza yoktur. Seni çok özledik. Annenle beraber burada seni bekliyoruz. Kapım her zaman sana açıktır. Annen ve ben hastayız. Bir an evvel eve gel. Çocuğum 12 yaşında simit satıyordu. HDP Gençlik Kolları, onu kandırarak dağa kaçırdı. Oğlum; polislerimize, askerlerimize teslim ol. Hepiniz birbirinize söyleyin ve gelin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN

2021-02-27 13:34:51



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