Yıllardır hizmet gitmeyen ilçe AK Partili başkanın dev projeleri ile küllerinden doğuyor Hani, AK Partili Belediye Başkanı İbrahim Lale ile kalkınıyor

– Diyarbakır’da AK Parti'den Hani İlçe Belediye Başkanı seçilen İbrahim Lale, yıllardır hizmet alamayan kent için projeler geliştirdi. Başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri ilçenin sorunlarını çözmek için çalışan Başkan Lale'nin yeni projeleri ile kent adeta küllerinden yeniden doğdu.

Eski dönemdeki HDP’li belediye başkanları ve terör olayları nedeniyle kentin kalkınmasında gecikmelerin yaşandığı Hani, AK Partili Belediye Başkanı İbrahim Lale’nin seçilmesinin ardından adeta şantiye alanına döndü. Kentin makus talihini yıkmak için göreve geldiği günden bugüne çeşitli projeleri hayata geçiren Başkan Lale, son olarak kent çarşısındaki iş yerlerinin dış cephesini tek tipleştirerek esnafı büyük bir yükten kurtardı. İlçe otogarı, hayvan pazarı, sanayi sitesi, tekstil fabrikası, Hükümet Konağı ve belediye binası gibi birçok projeyi hayata geçiren Başkan Lale, Millet Bahçesi müjdesinin yanı sıra, kadın girişimcilere de ekonomik katkı sunacaklarını ifade etti.



"Göreve gelir gelmez birçok proje hazırladık"

Göreve gelir gelmez birçok proje hazırladıklarını ve ilgili yerlere sunduklarını aktaran Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, ilk olarak ilçenin çevresinin görünümü açısından çok önemli projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Lale, “Bizim ilçemiz için önemli olan Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni gerçekleştirdik. Projemizi yaptık, bitirdik hayata geçiriyoruz. Daha evvel altyapısını yapmıştık, şimdi de bu projemize başladık. İnşallah 3 ay zarfında ilçemizin görünümü gerçekten bambaşka olacak. Tabii her şeye dikkat ettik, çarşımızın dış çerçevesi, otomatik kepenk, ahşap görünümü, aydınlatması, gölgeliği gibi her detayını düşündük. Hani çarşısı en güzel görünüme kavuşacaktır. Esnaf projelerin başlamasından sonra Hani de projelerin devamının geleceğine kanaat getirdi. İnşallah biz de diğer projelerimizi yavaş yavaş gerçekleştirmeye çalışacağız” dedi.



Hayvan pazarı, ilçe otogarı, Millet Bahçesi projeleri başladı

Hani’nin hizmete ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Lale, “İlçemizin yüzde 80’i tarımla geçiniyor. Modern bir hayvan pazarı oluşturuyoruz, projesini bitirdik, yakında başlayacağız. İkinci bir şey ulaşımla ilgili, ulaşım sıkıntısı. Diyarbakır ile şehirlerarası ulaşım noktasında ilçe otogarımız yoktu. Biz onun da projesini bitirdik, kısa sürede ilçe otogarının da projesini gerçekleştireceğiz. İnsanlarımız artık bundan sonra terör değil, huzur, sosyal faaliyetlerin yapılması için gençlerimiz, nenelerimiz, annelerimiz çocuklarını alıp sosyal faaliyet ortamında bir Millet Bahçesi'nde zaman geçirecek. Projemizi sağ olsun Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un sözü ile yerini tahsis edip, o yerin projesini bitirme aşamasında en kısa sürede sosyal faaliyetler içerisinde bir Millet Bahçesi yaptırıyoruz” diye konuştu.



“Bütün sanayici kardeşlerimizi bir araya getirmek için çalışma yapıyoruz”

Deprem sonrası büyük zarar gören Hükümet Konağı ve belediye binasının içerisinde adliye sarayını da kapsayacak bir kampüs şeklinde yeniden yapılacağı müjdesini veren Başkan Lale, tekstil atölyeleri ve sanayicileri bir araya toplamayı planladıklarını dile getirdi. Başkan Lale, “2012 yılında Hükümet Konağımız, belediye binamız depremden dolayı yıkılma kararı verilmişti. Buradan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür ediyorum, kendisine ilettik. Kendisi de acil bir şekilde talimat vererek bir kampüs şeklinde belediye binamız, adliye sarayımız, Hükümet Konağımız, en güzel ve modern bir şekilde kısa sürede ihalesi yapılıp yapımına başlanılacaktır. Bakanımızdan bu bölgede ufak da olsa tekstil atölyelerinin açılmasını rica ettik, aynı zamanda ufak bir sanayi sitesi istedik. Bütün sanayici kardeşlerimizi bir araya getirmek için proje yapıyoruz” şeklinde konuştu.



Girişimci ev kadınlarına organik destek

Girişimci ev kadınlarının ilçeye ait meşhur süt, üzüm ile nar pekmezi, nar ekşisi ve süt mamullerini organik pazarda satışa sunacaklarını ve evlerine ekonomik destekte bulunacaklarını vurgulayan Başkan Lale, şöyle devam etti:

“Çalışmak isteyen kadınlarımıza iş alanları oluşturmak için büyük bir çaba gösteriyoruz. Burada ilçemizde bir ilk olacak, kadın girişimcilerimize belediye olarak tüm desteklerimizi vereceğiz. Geçenlerde girişimci kadınlarımızla bir protokol imzaladık, inşallah burada yetişen nar, üzüm, süt mamullerini pazarlayacakları organik Pazar kuracağız, protokolü beraber yaptık. Bu bölgede nar ekşisi, pekmez, süt mamullerini pazarlayacağız. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’na da çok teşekkür ediyoruz, bize çok büyük bir öncülük yapıyor, kendisi Diyarbakır’da organik tarım pazarı yaptırmış ve bütün ilçeler bu pazarda ürünlerini satıyor. İnşallah Hani olarak bu girişimci kadınlarımızın, o mamullerini orada sergileyeceğiz. Hem mutfaklarına hem de ekonomilerine güç katacak ve kadınlarımızı kazanmaya teşvik edeceğiz.”



"Şimdiye kadar böyle hizmetler yapılmadı"

Çarşı esnaflarından Mehmet Karaman, çarşının görünümünün çok güzel olduğunu kaydederek, daha önce böyle bir hizmetin yapılmadığını söyledi. Karaman, “Allah başkanımızdan razı olsun, bu hizmeti çok güzel, esnafları memnun etti. Biz bu dış görünüşü değiştirseydik her esnafa 15 bin liraya mal olacaktı, Allah ondan razı olsun. Büyük bir hizmettir, şimdiye kadar gelen ve giden başkanlar böyle bir hizmet yapmadı. Çarşımızın görünüşü çok güzel olmuş, dışardan bir yabancı geldiğinde de memnun olur. Tek tip daha güzel, Allah razı olsun ondan” dedi.



“Hani halkı ve esnafları olarak teşekkür ederiz”

İlçede 30 yıldır esnaf olduğunu ve kendisinin ilk defa böyle bir hizmet gördüğünü belirten Sait Koçak da, “30 yıldır burada esnafım, böyle bir hizmet görmedim. Sağ olsun Başkanımız İbrahim Lale güzel hizmetler yapıyor, ondan çok memnunuz. Çarşıyı komple parke yaptı, giydirmesini de yaptı. Millet Bahçesi yaptı, yüzme havuzu, belediye binası, Hükümet Konağı'nı da yapacak ihale aşamasında. Bu tür hizmetleri halkı memnun etti, ondan razıyız. Hani halkı ve esnafları olarak teşekkür ederiz. Gerçekten güzel hizmetler yapıyor” diye konuştu.

