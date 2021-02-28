İşsiz genç ATM’de bulduğu parayı banka yetkililerine teslim etti

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

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Diyarbakır’da pandemi nedeniyle herhangi bir işte çalışmayan 22 yaşındaki Mücahit Eren, bir bankanın ATM’sinde bulduğu 2 bin lirayı banka yetkililerine teslim etti. Eren'in davranışı, 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

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