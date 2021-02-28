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Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarımızı dağda ölüme terk etmişler

DHA

Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarımızı dağda ölüme terk etmişler


Serhat ÖZDEMİRNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin oturma eylemi, 545'inci günde, kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürüyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015'te 17 yaşındayken, kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, "18 aydır HDP il binası önünde oturuyoruz. Bunlarda hiç vicdan, merhamet yok mu? Çocuklarımızı dağda ölüme terk etmişler, bizi de kendi kapılarında ölüme terk etmişler" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.
'ÇOCUKLARIMIZI DAĞDA ÖLÜME TERK ETMİŞLER'
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, 18 aydır HDP il binası önünde evlatları için eylemlerini sürdürdüklerini söyledi. Eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını anlatan Demir, "18 aydır HDP İl binası önünde oturuyoruz. Bunlarda hiç vicdan, merhamet yok mu? Çocuklarımızı dağda ölüme terk etmişler, bizi de kendi kapılarında ölüme terk etmişler. Bunlarda utanma, sıkılma yok. Annelere baksınlar, evlerini terk etmişler. İşlerini güçlerini bırakmışlar çocuklarının peşindeler. Haklı bir davanın peşindeler. Bunlar bilsinler ki biz ya çocuklarımızı alacağız ya da bu kapıda öleceğiz. Oğlum beni duyuyorsa gelsin, Türk adaletine teslim olsun. Devletimiz büyük bir devlettir. Gelen çocuklara, kelepçe takmadan anne ve babaya teslim ettiler. Bizler de o sevinci yaşayalım. Kim bizim sesimizi duyuyorsa, bizlere dua etsinler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN
2021-02-28 13:06:12

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