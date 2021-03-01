Kısıtlama sona erdi, evlat nöbetindeki aileler HDP önündeki çadırda yerlerini aldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 546’ncı gününe gününe girdi.

Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 546’ncı gününde de devam ediyor. Kocaeli’den gelerek dağa kaçırılan Eren Yalçın için 546 gündür evlat nöbetinde olan anne Fadime Aksu, 1 buçuk yıldır eylemde olduğunu ve mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Anne Aksu, "Hiçbir zaman eylemimden vazgeçmeyeceğim. Pandemi oldu eylemime devam ettim rahatsız olmama rağmen. 67 senedir herhangi bir haber alamadım. Yavrum bak her şeye katlandım. Neler gördüm, neler yaptılar ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Bir parça vicdanları varsa çocuklarımızın yakasından düşsünler" dedi.

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