Bağlar Belediyesinin atık başarısı: 1 yılda 4 bin 728 ton ambalaj atığı toplandı

Diyarbakır’da sıfır atık belgesi alan ilk belediye olan AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi, 1 yılda 4 bin 728 ton ambalaj atığı topladı.

Diyarbakır’da sıfır atık belgesi alan ilk belediye olan AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi, 12 Temmuz 2019 tarihli 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında çalışmalarına devam ederken, aynı zamanda ilçe sınırları içerisinde yer alan firma ve işletmeler üzerinden denetimler gerçekleştirerek eksiklerin giderilmesini sağlıyor.

Bağlar Belediyesi, geri dönüşüm ve temiz çevre için ambalaj atıkları toplama çalışmalarına devam ederken, çevreyi korumak ve ilçede katı atık depolama alanına giden çöp miktarını azaltmak için uyguladığı Ambalaj Atıkları Toplama Projesinde sağladığı başarı ile dikkat çekti. Kağıt, karton, cam, metal, plastik, kompozit gibi ambalaj atıklarının belediyenin anlaşmalı olduğu lisanslı firma tarafından çöpten ayrı toplanmasını sağlayan Bağlar Belediyesi, oluşturduğu çevre koruma ekibinin sahadaki çalışmaları sayesinde geri dönüşüm konusunda önemli bir başarıya imza atarak hem esnafların hem vatandaşların çevre koruma konusunda bilinçlendirilmesini sağladı.

Geçtiğimiz yıl atık toplamadaki başarısı nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bölgede sıfır atık belgesi alan ilk belediye olan Bağlar Belediyesi, 1 çevre koruma mühendisi ve 5 çevre koruma teknikerinin gözetiminde ilçenin her tarafında tarama yapıp 2020 yılı içerisinde 4 milyon 728 bin kilogramlık ambalaj atığının geri dönüşüme gönderilmesini sağladı.



"Geri dönüşüme ve çevre bilincine katkı sağlıyoruz"

Anlaşmalı oldukları firma ile işbirliği halinde çalışıp birlikte vatandaşları özendirerek geri dönüşüme ciddi katkı sağladıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu çalışmalarla aynı zamanda çevre bilincinin oluşmasına da katkı sağladıklarını ifade etti. Beyoğlu, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 2019 yılında bu konuda genelgesi yayımlandı. Bununla beraber belediyeler kanununa göre belediyeler katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak ile yükümlüdür. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda bugüne kadar ciddi başarı sağladık. Bir yılda 7 milyon 342 bin ambalaj atığı toplamamız bunun göstergesidir. Hem geri dönüşüme katkıda bulunuyoruz, hem de vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı bilinçlendirerek çevre koruma bilinci oluşturuyoruz. Hedefimiz bu başarıyı daha da artırmak olacaktır” dedi.

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