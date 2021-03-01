Diyarbakır’ın tarihine ışık tutacak protokol imzalandı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi ile Kayapınar İlçe Belediyesi arasında, Diyarbekir Şer’iyye Sicilleri ile ahkam defterlerinin basılarak ilim dünyasının istifadesine sunulması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.
Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ile Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç arasında imzalanan protokol ile 2021 yılı içerisinde Diyarbekir Şer‘iyye Sicillerinin 6 cildi ile ahkam defterlerinin 4 cildinin transkripsiyonunu yapılarak, fiziki baskını gerçekleştirileceği bildirildi. Diyarbekir Şer’iyye Sicilleri ile ahkam defterlerinin, 6 asırdan fazla hüküm süren Osmanlı İmparatorluğunun sosyokültürel ve sosyoekonomik yapısı açısından ciddi katkılar sunacak son derece önemli ve güvenilir bilgi kaynağı niteliğindeki tarihi vesikalardan oluştuğu belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.