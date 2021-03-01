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Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri İran’daki yarışmada 52 sergileme aldı

İHA

Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri İran’daki yarışmada 52 sergileme aldı

Bu sene 3 bin 872 fotoğrafçının katıldığı İran’da düzenlenen uluslararası Mental Exhibition 2020 fotoğraf yarışmasında Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri 52 sergileme aldı.
Zanjan Üniversitesi Tıp Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri ile Focus Fotoğraf Kulübü (İran FIAP Operasyonel üyesi) 2 yılda bir toplumdaki ruh sağlığı düzeyini artırmak için fotoğraf yarışması yarışması düzenlemeye başladı. Bu sene yapılan yarışmada konular serbest, akıl sağlığı ve korona virüs olarak belirlendi. Serbest bölümde portre, insanlar, doğa, yaban hayatı, peyzaj, mimari, natürmort fotoğraf, kabul edilirken, akıl sağlığı bölümünde mutluluk, sosyal bağlantılar, çocuklar ve onların psikolojik dünyaları, etkili iletişim, ortak karşılıklı anlayış, pozitif ebeveynlik, kadınların korunması gibi psikolojik, sosyal ruhsal ve zihinsel sağlık vurgusu , yaşlılar, çocuklar ve savunmasız gruplar, halk sağlığının ruh sağlığı bileşenleri ve ruh sağlığı ile ilgili diğer tüm konular ile ilgili fotoğraflar kabul edildi. Korona virüs bölümünde ise korona döneminin üzüntüleri ve zorlukları, tıp merkezlerine kabul edilen hastalar, sağlık personelinin çabaları, çocuklar, orta yaşlılar, yaşlılar dahil olmak üzere karantinadaki sağlıklı insanların aile hayatı, kentsel yaşam, sosyal mesafe ve protokollere uyulması ve uyulmaması ve uyulmasının tezahürleri, uzaktan çalışma ve İnternet ve kilitlenme sırasındaki rolü, korona virüsünün olumlu ve olumsuz çevresel etkileri, spor ve korona virüsü ile ilgili fotoğraflar kabul edildi.
Yarışmada Diyarbakır merkezli faaliyet gösteren Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri, 52 sergileme alarak büyük bir başarıya imza attı.

“Hem Diyarbakır hem de derneğimiz adına çok mutluyum”
Konu ile ilgili bilgi veren Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, 2018 yılında düzenlenen aynı yarışmadan 24 sergileme aldıklarını hatırlattı. Kılıçoğlu, “Bu sene dernek olarak 52 sergileme aldık. Her dönem artan bu başarı için tüm ekibi ve destek olan paydaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Fotoğraf üretim sürecinde samimi bir ekip ile birlikte olmanın getirmiş olduğu avantajları kullandık. Dernek üyelerimizin bir birlerine olan saygısı ve fotoğraf üretiminde göstermiş oldukları disiplinli yaklaşım, üretim sonrası fotoğrafların seçilmesinde ki kolektif değerlendirme hem daha çok fotoğraf çekilmesini hem de daha nitelikli ürünler oluşmasını sağladı oldu. Hem Diyarbakır adına hem de derneğimiz adına çok mutluyum. Emeği geçen ve başarılı olan tüm arkadaşlarımı ayrı ayrı tebrik ederim. Pandemi dönemi fotoğrafları konusunda Diyarbakır Stadında yapmış olduğumuz çalışmalar ile farkındalık oluşturmak istedik. Statta çektiğimiz nerdeyse tüm fotoğraflar bu yarışmada kabul gördü. Korona virüs salgını ile ilgili benzer fotoğraflar arasında bizimkiler daha farklı ve dikkat çekici oldu. Bu fotoğraflar ile birlikte Diyarbakır’ın pandemi sürecini arşivleyip kayıt altına almak için sürekli fotoğraf ürettik. Ulu Cami’de ve diğer kutsal mekanlarda yapılan dezenfektan çalışmaları, normal zamanlarda iğne atsanız yere düşmeyecek kadar kalabalık olan tarihi mekanların insansız fotoğrafları, hastane çalışanlarının özverili çalışmaları sosyal mesafeli ibadet fotoğrafları gibi sosyal yaşamı etkileyen tüm konuları da fotoğrafladık. Pandemi herkes gibi biz fotoğraf çekenleri de çok etkiledi. Sanat her şartta devam eder, onu karantinaya alamazsınız. Özellikle fotoğraf sanatı, yaşamın ve enerjinin olduğu her alanda kendisine çok kolaylıkla yer bulabiliyor. Fotoğraflarımız FIAP’ın düzenlemiş olduğu The world in 2020 fotoğraf yarışması ile FIAP’ın düzenlediği Mental Exhibition 2020 adlı fotoğraf yarışmasında sergilemeler aldı. Diyarbakır’ı fotoğraf sanatında uluslar arası arenada temsil ettiğimiz için çok sevinçliyiz. Çekimlerde ki özel izinler içinde kurum ve kuruluşlara ve Diyarbakır Valiliğine çok teşekkür ederiz” dedi.

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