Ergani Kaymakamı Öztürk öğrencilerle buluştu

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Diyarbakır’ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi.

Kaymakam Öztürk, ilçeye bağlı Yayvantepe İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti. Okulda incelemelerde bulunan Kaymakam Öztürk, minik öğrencilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti. Kaymakam Öztürk, Yayvantepe İlkokulu ziyaretinin sonunda ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık ayakkabı hediye etti.

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