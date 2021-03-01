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Kısıtlama saatinde dışarı çıkan alkollü şahıs polise zor anlar yaşattı

İHA

Diyarbakır'da kısıtlama saatinde polis kontrolüne takılan alkollü şahıs, araçtan kendini yere atıp üzerindeki elbiseleri çıkartarak polise zor anlar yaşattı.

Kısıtlama saatinde dışarı çıkan alkollü şahıs polise zor anlar yaşattı

Diyarbakır’da kısıtlama saatinde polis kontrolüne takılan alkollü şahıs, araçtan kendini yere atıp üzerindeki elbiseleri çıkartarak polise zor anlar yaşattı.
Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi akşam 09.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama başladığı saatte uygulama noktasındaki polisler, içinde iki kişinin bulunduğu 06 S 6882 plakalı otomobili durdurdu. Araçtaki alkollü şahıslardan biri, araçtan kendini yere atıp üzerindeki elbiseleri çıkartarak polise zor anlar yaşattı. Polis ekipleri şahsı sakinleştirme çalışırken, olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Kısıtlama saatinde sokağa çıkan şahıs, polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Şahıs ve arkadaşına kısıtlama saatinde sokağa çıktıkları için cezai işlem uygulandı.
Şahsın kısıtlama saatinde sokağa çıkması nedeniyle cezai işleme tabi tutulmamak için öyle bir girişimde bulunduğu öğrenildi.

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