Diyarbakır’da yeni kontrollü normalleşme süreci başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da yeni kontrollü normalleşme süreci başladı

İHA

Diyarbakır’da yeni kontrollü normalleşme süreci başladı

Diyarbakır Valiliği, yeni kontrollü normalleşme kapsamında daha önce kentte alınan kısıtlama kararlarının yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.
Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2 Mart 2021 Salı günü Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla korona virüs salgını kapsamında alınacak kararlar hakkında toplandı. Toplantı sonrası Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin önceki toplantısında, halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların, belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak 1 Mart sonrası süreçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaştırıldığı ve vatandaşlara duyurulduğu belirtildi. Açıklamada, "1 Mart 2021 günü Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan kabinede ise yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve korona virüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve korona virüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir. Yeni bir karar alınıncaya kadar ise illerimizin risk grupları belirlenmiştir. Buna göre, Düşük risk grubunda yer alan iller Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. Orta risk grubunda yer alan iller Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. Yüksek risk grubunda yer alan iller Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. Çok yüksek risk grubunda yer alan iller Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon olarak belirlenmiştir. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kurallar, risk gruplarına göre belirlenmiştir. İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından usul ve esaslar çerçevesinde Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve 2 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık genelgemizle belirlenen 'sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesinde' yer alan istisna muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta içi günlerde 21.0005.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.0005.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00 Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00’dan başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’da bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.0021.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.0014.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.0018.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimsınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen, çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışmaders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır" denildi.

Kafe ve restoran gibi iş yerlerine HES kodu ile girilecek
Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.0019.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yemeiçme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarının göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranının uygulanacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Mekanda bulunabilecek masakoltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yemeiçme yerleri 19.0021.00 saatleri arasında paket servisi veya gel al şeklinde, 21.0024.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.0020.00 saatleri arasında paket servisi veya gel al şeklinde, 20.0024.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca işyeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.
Covid9 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yemeiçme yeri için örneği verilen oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecektir. HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yemeiçme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masakoltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler 09.0019.00 saatleri arasında çalışabilecektir. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecektir. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir. Yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerimizde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecektir. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde ise yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlik ertelenecektir. Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin valilikkaymakamlıklara bildirilmesi sağlanarak bu kurum ve kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesi sağlanacaktır. Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden valilikkaymakamlıklara edevlet kapısından İçişleri Bakanlığı ebaşvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi sağlanacaktır. 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülmüş olup valiliklerce gerek görülmesi halinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecektir. Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulması büyük önem taşımaktadır."

Okullar açıldı
2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanılacağı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:
"Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir. Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 1222 saat, lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 1624 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 1222 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 1624 saat olarak başlanacaktır. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır. Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır. Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir. Yukarıda belirtilen İçişleri Bakanlığının 2 Mart 2021 tarihli ve 3514 sayılı genelgesi kapsamında ilimizin mevcut haliyle düşük risk grubunda bulunması nedeniyle, 2 Mart 2021 tarihinden itibaren genelgede belirlenen düşük risk grubundaki iller kategorisinde belirlenen esaslar ile İllerin tümünde belirlenen genel esasların ilimiz ve bağlı ilçelerinde uygulanmasına, yukarıda sayılan kararlarda belirtilen hususlar konusunda daha önce İlimizde alınan kısıtlama kararlarının yürürlükten kaldırılmasına, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca kaymakamlar ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlama saatinde dışarı çıkan alkollü şahıs polise zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Kısıtlama saatinde dışarı çıkan alkollü şahıs polise ...
Kısıtlamayı ihlal eden alkolü kişi, ambulansın gidişini engellemek istedi
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden alkolü kişi, ambulansın ...
Diyarbakırspor’da teknik heyetle yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’da teknik heyetle yollar ayrıldı
Engellileri taşıyan servis aracı alev aldı, sürücü içerdekileri çıkardı
YEREL HABERLER Engellileri taşıyan servis aracı alev aldı, sürücü ...
Batman’da 70 bin 185 dekar alan tarım arazisi suya kavuştu
YEREL HABERLER Batman’da 70 bin 185 dekar alan tarım arazisi suya ...
Bağlar’da yılın ilk asfaltlaması Ahmed Arif Caddesine yapıldı
YEREL HABERLER Bağlar’da yılın ilk asfaltlaması Ahmed Arif Caddesine ...
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, çocuklarla basketbol oynadı
YEREL HABERLER Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, çocuklarla basketbol ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaşlılara hijyen malzemesi dağıttı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaşlılara hijyen ...
Kardeş Kılıçdaroğlu ağabeyini HDP'den istedi
YEREL HABERLER Kardeş Kılıçdaroğlu ağabeyini HDP'den istedi
Diyarbakır’da 11 yaşındaki kızın şüpheli ölümü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 11 yaşındaki kızın şüpheli ölümü
Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti: Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, evlat nöbetindeki aileleri ...
Ergani Kaymakamı Öztürk öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Ergani Kaymakamı Öztürk öğrencilerle buluştu
CHP lideri Kılıçdaroğlu gelmedi, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: "Ağabeyim ortaklarından izin alamadığı için anneleri ziyaret etmedi" "Hırsızlık, fuhuş, rüşvet ne ararsan bunlarda var" "Ağabeyim de dostlarım dediği HDP’ye bağlı kaldı. Bunlara bağlı kaldığı sürece bu anneleri görmezden geldiler"
YEREL HABERLER CHP lideri Kılıçdaroğlu gelmedi, kardeşi Celal ...
Kayapınar Belediyesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması ...
Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri İran’daki yarışmada 52 sergileme aldı
YEREL HABERLER Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri İran’daki yarışmada ...
Diyarbakır’ın tarihine ışık tutacak protokol imzalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın tarihine ışık tutacak protokol ...
Bağlar Belediyesinin atık başarısı: 1 yılda 4 bin 728 ton ambalaj atığı toplandı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinin atık başarısı: 1 yılda 4 bin 728 ...
Diyarbakır’da banka soygunu girişimi: Müşteri gibi gelip bankayı soymaya çalıştı Tabanca ve bıçakla bankayı soymak isteyen şahıs, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da banka soygunu girişimi: Müşteri gibi ...
Diyarbakır'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır ...
Kısıtlama sona erdi, evlat nöbetindeki aileler HDP önündeki çadırda yerlerini aldı
YEREL HABERLER Kısıtlama sona erdi, evlat nöbetindeki aileler HDP ...
Normalleşmeye en yakın illerden Şırnak'ta, gözler kabine toplantısında
YEREL HABERLER Normalleşmeye en yakın illerden Şırnak'ta, gözler ...
Diyarbakır'da bankada silahlı soygun girişimi 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bankada silahlı soygun girişimi 
Diyarbakır’da bir soyguncu, tabanca ve bıçakla banka şubesinde soygun girişiminde bulundu. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bir soyguncu, tabanca ve bıçakla banka ...
Diyarbakır’da 56 saatlik kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 56 saatlik kısıtlama sonrası trafik ...