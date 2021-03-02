Diyarbakır’da yeni kontrollü normalleşme süreci başladı

Diyarbakır Valiliği, yeni kontrollü normalleşme kapsamında daha önce kentte alınan kısıtlama kararlarının yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.

Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2 Mart 2021 Salı günü Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla korona virüs salgını kapsamında alınacak kararlar hakkında toplandı. Toplantı sonrası Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin önceki toplantısında, halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların, belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak 1 Mart sonrası süreçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaştırıldığı ve vatandaşlara duyurulduğu belirtildi. Açıklamada, "1 Mart 2021 günü Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan kabinede ise yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve korona virüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve korona virüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir. Yeni bir karar alınıncaya kadar ise illerimizin risk grupları belirlenmiştir. Buna göre, Düşük risk grubunda yer alan iller Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. Orta risk grubunda yer alan iller Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. Yüksek risk grubunda yer alan iller Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. Çok yüksek risk grubunda yer alan iller Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon olarak belirlenmiştir. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kurallar, risk gruplarına göre belirlenmiştir. İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından usul ve esaslar çerçevesinde Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve 2 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık genelgemizle belirlenen 'sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesinde' yer alan istisna muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta içi günlerde 21.0005.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.0005.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00 Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00’dan başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’da bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.0021.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.0014.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.0018.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimsınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen, çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışmaders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır" denildi.



Kafe ve restoran gibi iş yerlerine HES kodu ile girilecek

Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.0019.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yemeiçme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarının göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranının uygulanacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Mekanda bulunabilecek masakoltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yemeiçme yerleri 19.0021.00 saatleri arasında paket servisi veya gel al şeklinde, 21.0024.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.0020.00 saatleri arasında paket servisi veya gel al şeklinde, 20.0024.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca işyeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.

Covid9 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yemeiçme yeri için örneği verilen oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecektir. HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yemeiçme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masakoltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler 09.0019.00 saatleri arasında çalışabilecektir. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecektir. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir. Yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerimizde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecektir. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde ise yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlik ertelenecektir. Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin valilikkaymakamlıklara bildirilmesi sağlanarak bu kurum ve kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesi sağlanacaktır. Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden valilikkaymakamlıklara edevlet kapısından İçişleri Bakanlığı ebaşvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi sağlanacaktır. 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülmüş olup valiliklerce gerek görülmesi halinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecektir. Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulması büyük önem taşımaktadır."



Okullar açıldı

2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanılacağı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir. Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 1222 saat, lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 1624 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 1222 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 1624 saat olarak başlanacaktır. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır. Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır. Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir. Yukarıda belirtilen İçişleri Bakanlığının 2 Mart 2021 tarihli ve 3514 sayılı genelgesi kapsamında ilimizin mevcut haliyle düşük risk grubunda bulunması nedeniyle, 2 Mart 2021 tarihinden itibaren genelgede belirlenen düşük risk grubundaki iller kategorisinde belirlenen esaslar ile İllerin tümünde belirlenen genel esasların ilimiz ve bağlı ilçelerinde uygulanmasına, yukarıda sayılan kararlarda belirtilen hususlar konusunda daha önce İlimizde alınan kısıtlama kararlarının yürürlükten kaldırılmasına, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca kaymakamlar ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”

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